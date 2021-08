„Ihr seid ein toller Jahrgang!“ - Mittelschule Hebertshausen verabschiedet 18 Absolventen

Abschlussfahrt und Abschlussparty mussten leiderausfallen

In der Aula der Grund- und Mittelschule Hebertshausen herrschte eine besondere Atmosphäre: 18 Absolventen wurden feierlich verabschiedet.

Hebertshausen- Die Neuntklässler samt ihren Eltern waren festlich gewandet, man schaute in erwartungsvolle Gesichter. Rektor Christian Deusel trat vor das Mikrofon und begrüßte ganz offiziell – die 18 Absolventen sowie eine Reihe von Ehrengästen.

„Ich weiß, Ihr musstet in Eurem Leben schon sehr viel Geduld haben. Von der Grundschule bis zum Abschluss musstet Ihr jeden Tag still sitzen und Euren Lehrern zuhören. Und jetzt müsst Ihr auch noch meine Rede anhören“, so Deusel. „Aber keine Sorge, Ihr habt es fast geschafft!“

Er freue sich ganz besonders, dass die Schüler trotz Corona jetzt ihre Zeugnisse in Händen halten können. „Eure Eltern waren mit dabei, als Semmelschmierer, Taxifahrer, Seelentröster, Geldgeber, Nachhilfelehrer. Rückblickend müsst Ihr doch zugeben, dass Eure Eltern Wesen sind wie von einem anderen Stern.“

Die Lehrerschaft würde es freuen, „wenn Ihr Euch einmal wieder sehen lasst. Und vielleicht sagt ihr in ein paar Jahren ja, dass die Schulzeit doch eine ganz schöne Zeit gewesen ist.“ Der Rektor schloss mit den Worten: „Ihr seid ein toller Jahrgang.

Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Richard Reischl blickte knapp 30 Jahre zurück: „1992 war ich an derselben Stelle wie Ihr heute und habe mein Abschlusszeugnis erhalten. Und ich habe gesagt: Nie wieder werde ich einen Fuß in das Gebäude setzen. Heute denke ich manchmal: Lasst mich wieder rein in die Schule!“

Reischl betonte, dass er „nach wie vor Verfechter der Mittelschule“ sei. Die Politik lasse keine Chance aus, die Mittelschule kleinzureden. „Liebe Absolventen, Ihr habt ein grundsolides Fundament für Euren weiteren Lebensweg“, sagte der Bürgermeister und verweis auf die vielen Möglichkeiten, die das deutsche Bildungssystem eröffne. „Versucht, einen Beitrag zu leisten, dass die Welt, dass die Menschheit immer ein Stück besser wird. Ihr seid kein Stück schlechter als ein Realschüler oder ein Abiturient.“

Dem Lehrerkollegium dankte Reischl für das große Engagement. Gerade im Corona-Schuljahr sei es nicht einfach gewesen, einen vernünftigen Unterricht zu gestalten.

Kilian Zimmermann und Marina Strobl bedankten sich im Namen der Absolventen bei ihrer Klassenlehrerin Barbara Münster, beim Rektor, beim Lehrerkollegium und beim Hausmeister und verteilten kleine Präsente.

Barbara Münster hatte die Absolventen von der 7. Klasse an unter ihren Fittichen. Drei gemeinsame Jahre sind nun vorbei. Für alle Schüler hatte sie eine persönliche Note parat. Deren Macken, aber auch Vorzüge schilderte sie mit viel Humor, mitunter aber auch mit dem erforderlichen Ernst. Dazu zeigte sie Fotos aus dem Schulleben. Bedauerlich sei, dass es keine Abschlussfahrt und keine Abschlussparty gibt.

Zur Zeugnisvergabe durfte jeder Neuntklässler auf die Bühne und die Glückwünsche entgegennehmen. 18 junge Menschen hielten endlich ihren qualifizierenden Mittelschulabschluss in den Händen.

