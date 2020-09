Christian Deusel ist der neue Schulleiter der Grund- und Mittelschule Hebertshausen

Die Grund- und Mittelschule Hebertshausen hat mit Christian Deusel einen neuen Rektor. Er war vorher Konrektor an der Grund- und Mittelschule Haimhausen.

Hebertshausen – Mit dem Beginn des Schuljahres 2020/21 hat die Grund- und Mittelschule Hebertshausen einen neuen Rektor. Sein Name ist Christian Deusel und er war bisher Konrektor an der Grund- und Mittelschule Haimhausen.

Christian Deusel ist 44 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Er stammt aus Bamberg und hat sein Abitur am E.T.A-Hoffmann-Gymnasium Bamberg gemacht. Es folgte der Zivildienst beim Bayerischen Blindenbund. Seine beruflichen Stationen waren das Lehramts-Studium für Hauptschulen an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, mit anschließendem Referendariat an der Adam-Riese-Schule in Bad Staffelstein/Oberfranken.

Von 2004 bis 2007 war er Hauptschullehrer an der Grund- und Teilhauptschule im Freisinger Stadtteil Vötting. Er arbeitete bis 2013 als Mittelschullehrer an der Mittelschule Paul-Gerhardt in Freising. Seit 2013 bis heute war er an der Grund- und Mittelschule in Haimhausen als Konrektor tätig.

Neben seiner Lehrertätigkeit hat er auch noch einige Zusatzqualifikationen erworben, wie Missio Canonica, EDV-System-Betreuer mit den Zertifikaten: Grundlagen der Schulvernetzung, Microsoft-Windows-Netzwerke, Mebis-Koordinator und ASV-Betreuer (Amtliche Schulverwaltung).

Christian Deusel fand auch noch Zeit als Drogenbeauftragter in der Schule Vötting zu arbeiten, als Mitarbeiter im Netzwerk „HS-Lehrplan“ Hausunterricht für einen langzeiterkrankten Schüler zu geben und Fortbildungen innerhalb des Schulamtes Freising wie „Hip-Hop“-Lernzirkel zu absolvieren.

Dazu kam noch die Tätigkeit als Praktikumslehrer der Ludwig-Maximilians-Universität München, Vertrauenslehrer der Paul-Gerhardt-Schule Freising und diverse schulhausinterne Fortbildungen.

Mit dem neuen Rektor Christian Deusel hat die Grund- und Mittelschule Hebertshausen einen kompetenten und sympathischen Mann erhalten. Sein Anliegen ist es, dass sich in seiner Schule alle wohlfühlen, Schüler wie Lehrer.

Er möchte vor allem die Zusammenarbeit zwischen Schule und Gemeinde fördern. Er möchte immer wieder neue Ideen in den Schulalltag einbringen und die Schule auf den neuesten Stand der Technik bringen. Sein ganz besonderes Augenmerk ist natürlich den Fortbestand der Grund- und Mittelschule Hebertshausen zu sichern.

Klaus Rabl