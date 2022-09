Neue Heimat für Vereine - 200 Gäste feiern nach zwei Jahren Bauzeit den Einzug in das Hans-Köchl-Haus

Von: Petra Schafflik

Teilen

Die päpstliche Urkunde, mit der Namensgeber Hans Köchl 1967 ausgezeichnet wurde, ist in einer Vitrine im Foyer des neuen Dorfgemeinschaftshauses in Prittlbach ausgestellt. Im Bild die beiden Heimatforscher Thomas Schlichenmayer und Angelika Eisenmann. © schafflik

200 Gäste haben nach zwei Jahren Bauzeit den Einzug in das Hans-Köchl-Haus gefeiert, das nun den Prittlbacher Vereinen offen steht.

Prittlbach – Ein Neubau, bei dessen Planung die Interessen mehrere Vereine unter einen Hut zu bringen waren. Ein Vorhaben, das trotz Pandemie, Preisexplosion und Materialengpässen nicht nur nach zweijähriger Bauzeit pünktlich fertig wurde. Sondern am Ende sogar weniger kosten wird, als die kalkulierte Bausumme von 2,9 Millionen Euro. Und schließlich ein Gebäude, das als Hans-Köchl-Haus nun den Namen eines Prittlbacher Bürgers trägt, dessen herausragendes mitmenschliches Wirken beinahe schon in Vergessenheit geraten war (siehe Kasten): Viele Aspekte, die das neue Dorfgemeinschaftshaus in Prittlbach zu einem ganz besonderen Projekt machen.

Einweihung auf den Tag genau zwei Jahre nach dem Spatenstich

Entsprechend groß wurde am Samstag – auf den Tag genau zwei Jahre nach dem Spatenstich – dann auch die Einweihung gefeiert mit Festgottesdienst, kirchlichem Segen des gesamten Hauses, würdevollem Akt zur Namensgebung, zahlreichen Ehrengästen und Festreden. Nach dreistündiger offizieller Feier spielte die Blasmusik auf, und die Einweihung ging nahtlos über ins Dorffest.

Martin Gasteiger, der Vater des Hauses

„Das ist ein ganz besonderer Tag“, begrüßte Bürgermeister Richard Reischl (CSU) die rund 200 Gäste, um sofort das Wort an seinen Stellvertreter Martin Gasteiger (FBB) zu übergeben. Denn der zweite Bürgermeister habe das Projekt „Dorfgemeinschaftshaus“ zwei Jahre lang intensiv betreut, wöchentlich an Baubesprechungen teilgenommen. „Martin ist der Vater dieses Hauses.“

Über 2000 Stunden ehrenamtliche Arbeit

Gasteiger erinnerte in seiner Rede an die Entstehung des Projekts: Wie sich 2010 die Germania meldete, „dass ihr Schützenheim auseinanderfällt“ und bald feststand, dass eine Sanierung dieses maroden Baus keinen Sinn macht. Wie auch die Feuerwehr eine modernere Unterkunft benötigte, weil Sanitär- und Aufenthaltsräume fehlten. Da sei die Idee entstanden für ein gemeinsames Gebäude, in dem auch Gartenbau- und Burschenverein unterkommen sollten. „Eine gewaltige Aufgabe.“ Im „Förderdschungel“ seien Wege gesucht worden, am Ende floss eine Million Euro aus drei Zuschusstöpfen. Dazu werkelten die Vereine über 2000 Stunden ehrenamtlich, die Spendenbereitschaft der Bürger nannte Gasteiger „gewaltig“.

Nachdem die Genehmigung in letzter Minute eintraf, startete der Bau des Dorfgemeinschaftshauses im Herbst 2020 – unter den Unwägbarkeiten der Pandemie. Doch am Ende liegt das Vorhaben im Zeit- und Kostenplan und sei der Beweis, „wie hier viele gemeinsam etwas Gutes haben entstehen lassen“.

Monika Hirl vom Amt für ländliche Entwicklung, aus deren Haus eine stattliche Fördersumme kommt, nannte das Gebäude „einen wichtigen Faktor für die Lebensqualität in Prittlbach“.

Die stellvertretende Landrätin Marese Hoffmann (Grüne) betonte, die Gemeinde sei „mutig genug, ein neues Gemeinschaftshaus nach Hans Köchl zu benennen“. Das bedeute, dem Leitgedanken des „Nie wieder“ zu folgen. „Das heißt, dass alle dazugehören, egal woher sie kommen. Wir sind eine Gemeinschaft.“

Architekt Thomas Wallner erinnerte an die Planungsphase für das Gebäude, das nun zeitgemäße Schießstände der Germania Prittlbach, dazu Gemeinschaftsräume, Saal, große Küche und Schulungsräume bietet plus einen modernen Feuerwehrtrakt. Sein Wunsch: „Für die Zukunft wäre es meine größte Freude, wenn die Räume möglichst viel genutzt werden.“

Schon das Einweihungsfest lässt ahnen, dass dieser Wunsch in Erfüllung gehen dürfte: Schützenvorstand Roland Scholz berichtete von den Vorbereitungen fürs Fest. „Es war begeisternd zuzuschauen, wie alle mitgeholfen haben bei Aufbau und Dekoration.“

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Ein gerechter Mann ist Namensgeber Das Dorfgemeinschaftshaus wird den Namen „Hans-Köchl-Haus“ tragen, benannt nach dem 1972 verstorbenen Prittlbacher Bürger, dem die Gemeinde bereits 2019 posthum die Ehrenbürgerwürde zuerkannt hat. Köchl war ein mutiger und hilfsbereiter Mann, der sich Zeit seines Lebens für andere einsetzte. Im Nationalsozialismus unterstützte er unter Lebensgefahr Priesterhäftlinge im Konzentrationslager und half ihnen in ihrem Kampf ums Überleben. Für sein mutiges Handeln hatte Köchl 1967 den päpstlichen Sankt-Sylvester-Orden erhalten. Doch im Ort war Köchl und sein Wirken in Vergessenheit geraten. Durch Zufall stießen die Heimatforscher Thomas Schlichenmayer und Angelika Eisenmann auf seine Lebensgeschichte. „Da erhält ein Prittlbacher einen päpstlichen Orden und keiner weiß was davon“, so Schlichenmeyer. Durch mehrere Zufälle kamen immer mehr Details zu Hans Köchl zutage. Die päpstliche Ehrenurkunde, die jetzt samt dem Orden in einer Vitrine im Foyer des Dorfgemeinschaftshauses ausgestellt ist, „lag beim Besitzer schon zur Entsorgung im Altpapier bereit“. Durch die Nachforschungen wurden viele Fakten zum Leben von Hans Köchl zusammengetragen, den „ein ausgeprägtes Gefühl für Gerechtigkeit“ auszeichnete. Dass nun das Dorfgemeinschaftshaus nach Hans Köchl benannt wird, findet Pflegesohn Norbert Hechtl „wunderbar“. Er freue sich, „dass ich noch dabei sein kann“. Angereist zum Festakt war auch Enkelin Roswitha Ried. So ganz recht wäre Hans Köchl diese Ehrung wohl eher nicht gewesen, sind sich beide sicher, dazu sei Köchl viel zu bescheiden gewesen. ps