Bayer wird 90: Erst vor kurzem hat er sich noch einen Neuwagen gekauft

Beim 100. kommt die Blasmusik versprach Bürgermeister Richard Reischl, der Georg Zitzlsberger zum 90. gratulierte. kn © privat

Georg Zitzelsberger aus Deutenhofen feierte seinen 90. Geburtstag. Diesen feierte er zusammen mit seiner Familie und Freunden.

Deutenhofen – Georg Zitzelsberger aus Deutenhofen hat seinen 90. Geburtstag gefeiert. Zum Glück nicht wie bei dem berühmten Sketch „Dinner for one“ alleine, sondern mit großer Familie und vielen Freunden.

Arbeitete mit 14 als Pferdekutscher: Mit 27 lertne er Rosi kennen

Der Jubilar wurde am 1933 in Unterweilbach geboren. Nach dem frühen Tod des Vaters zog die Mutter Georg und seine beiden Brüder alleine auf. So musste Georg bereits mit 14 Jahren als Fuhrknecht und Pferdekutscher im Gut Unterweilbach bei der Familie Graf von Spreti für sein Auskommen sorgen.

1960 lernte er beim Brotzeitholen in der Bäckerei Steigenberger seine Rosi kennen und heiratete sie kurz darauf. Zwei Töchter und vier Enkelkinder machten sein Glück komplett.

Der Beruf des Kraftfahrers wurde zur Leidenschaft, erst vor kurzem kaufte er sich einen Neuwagen. Vom Fuhrknecht mit der Pferdekutsche zum Lkw-Fahrer bei den Firmen Lennartz und Schafflik in Dachau und als Chefchauffeur bei der MTU saß er immer in einem Kraftfahrzeug. Selbst im Rentenalter ließ ihn die Leidenschaft nicht los, so ist er noch bis zum 80. Geburtstag für einen Zahntechniker als Kurier tätig gewesen.

90-Jähriger blickt auf 62 glückliche Ehejahre mit seiner Frau zurück

Georg Zitzlsberger kann auf 62 glückliche Ehejahre mit seiner Rosi zurückblicken, die im Oktober vergangenen Jahres für alle unerwartet verstarb. Beide verband ihre Begeisterung fürs Kegeln beim SKC Waldfrieden, den TSV 1860 München und die Urlaube in Südtirol. Selbstverständlich bekam das Paar Unterstützung der Familie, wann immer sie nötig war. Die tägliche Lektüre der Dachauer Nachrichten und der Haushalt halten Georg Zitzlsberger fit.

Zur Feier des Tages gab sich neben den Vertretern der Vereine auch Bürgermeister Richard Reischl die Ehre und versprach, zum 100. Geburtstag Georg Zitzelsberger mit einer Blasmusik wieder zu kommen. dn

