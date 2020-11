Nicht nur Reipertshofen trauert um Franz Schmidt

Er war beliebt, engagiert und aktiv: Franz Schmidt aus Reipertshofen ist im Alter von 86 Jahren verstorben.

Reipertshofen – Ein bewegtes Leben ist zu Ende: Franz Schmidt senior ist in seinem Haus in Reipertshofen verstorben.

In den letzten Jahren hatte der „Schmidt Franz“ einige gesundheitliche Probleme zu überwinden. Aber immer wieder rappelte er sich auf. Schließlich warteten seine Spezl am Stammtisch auf ihn, zum Schafkopfen oder Watten. Auch die Familie brauchte ihn immer noch, schließlich war er trotz seines Alters von über 86 Jahren immer noch der Mittelpunkt.

Im September erkrankte er an einer Lungenentzündung, die ihm arg zu schaffen machte. Franz kämpfte, wie es seine Natur war. Aber er wurde immer schwächer, die Krankheit nahm ihm alle Kraft. Sein Lebenswille versiegte, bis er dann zu Hause im Kreise der Familie für immer seine Augen schloss.

Franz Schmidt kam am 19. Februar 1934 in Rodisfort im Egertal zur Welt. Er und seine Familie fanden nach einigen Umwegen nach der Vertreibung 1947 eine neue Heimat in Röhrmoos. Dort ging der Franz dann weiter in die Volksschule. Nach drei Jahren erwarben seine Eltern den „Seestaller Hof“ in Reipertshofen.

Im Jahr 1966 übernahm der junge Franz den Betrieb seiner Eltern und heiratete im selben Jahr seine Margit. Geprägt von seinen Eltern, die schon immer Interesse an der Politik hatten, wurde Franz Schmidt auch politisch aktiv. So war er über zwölf Jahre Ortsvorsitzender des SPD-Ortsvereins Hebertshausen.

Schmidt war auch einer der Initiatoren, die sich für die Niederlassung der EVG in Unterweilbach einsetzten. Er gehörte 19 Jahre dem Vorstand der EVG Erkheim an. Zwischenzeitlich war er ein leidenschaftlicher SPD-Mann geworden. Nicht umsonst nannte man ihn auch den „roten Franz“. Er vertrat seine Meinung 24 Jahre lang, von 1978 bis 2002, mutig und herzerfrischend im Gemeinderat Hebertshausen und im Kreistag Dachau. Dabei waren seine leidenschaftlichen Wortbeiträge bei politischen Diskussionen eine stete Belebung der Sitzungen.

Vehement setzt er sich für die „kleinen Leute“ ein. Dass er sich durch seine aufrichtige, direkte Art nicht nur Freunde machte, nahm er um der Sache willen in Kauf. Aber Franz Schmidt war nie nachtragend, und seine frische, ehrliche und leidenschaftliche Art brachten ihm Anerkennung und Respekt ein.

Auch im Bauernverband engagierte er sich. Schmidt war im „SPD-Arbeitskreis-Agrarpolitik“ einige Jahre Stellvertreter von Georg Kronawitter.

Natürlich war Franz Schmidt auch bei den örtlichen Vereinen. So bei der SpVgg Hebertshausen, beim SV Ampermoching und natürlich beim Schützenverein Stangengrad Unterweilbach.

Franz Schmidt hat in seinem Leben so vieles erlebt: die Heimat verloren, mit enormem Fleiß und Sparsamkeit sich in einer neuen Heimat wieder eine Familie und Besitz aufgebaut und sich in der Gemeinschaft durch Engagement eingebracht. Seine Frau Margit starb am 14. Oktober 2014, kurz vor ihrem 75. Geburtstag.

Um den Verstorbenen trauern unter anderem seine drei Kinder Franz junior, Maria und Erika, sowie Ursula, die seine Frau Margit in die Ehe mitgebracht hatte. Auch sechs Enkelkinder haben ihren Opa verloren.

Nicht zu vergessen seine vielen Freunde. Franz Schmidt war nämlich ein geselliger Typ. Er war gerne unter Leuten. Er tanzte gerne, und auch das Kartenspielen war ihm nicht fremd. Bei den Stammtischen in Ampermoching, Pellheim, Arzbach und Sulzrain war er regelmäßig zu Gast.

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Mittwoch, 2. Dezember, um 10 Uhr im Gemeindefriedhof von Unterweilbach statt. Es wird gebeten, auf die geltenden Corona-Hygieneregeln zu achten.

Klaus Rabl