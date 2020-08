„Ohne sie könnte ich zusperren“ - Bäckermeister Thomas Polz beschäftigt seit Jahren Flüchtlinge, jetzt zieht er Bilanz

Für die Behörden bedeutete Angela Merkels „Wir schaffen das“ eine riesige Aufgabe. Für Unternehmer wie Thomas Polz aus Ampermoching bedeutete der Satz aber auch eine Riesen-Chance: Die Geflüchteten könnten eine seit Jahren klaffende Fachkräfte-Lücke füllen – wenn man sie denn ließe.

Ampermoching – Vor knapp fünf Jahren hatte Bäckermeister Thomas Polz nach eigenen Worten „eine große Backstube und einen Haufen Arbeit“. Nur leider hatte er niemanden, der ihm bei dieser Arbeit helfen wollte. Einen Azubi als Bäcker oder Konditor zu finden war fast schon ein Himmelfahrtskommando, „das will doch keiner mehr werden“!

Und da traf es sich ziemlich gut, als im Herbst 2015 auf einmal ein Grüppchen junger Männer, Bewohner der kurz zuvor eröffneten nahen Flüchtlingsunterkunft, vor seiner Bäckerei vorbei radelte. „Mensch“, dachte sich Polz, „das könnten wir ja irgendwie probieren“! Mit seinem „kümmerlichen Englisch“ machte er sich auf die Socken in die Unterkunft und akquirierte seine ersten „internationalen“ Mitarbeiter.

+ Bäckermeister Thomas Polz © Rabl

Fünf Jahre später – Polz hat mittlerweile seinen Betrieb vergrößert und eine Landkreis-Ehrung für sein Engagement für Asylsuchende sowie anerkannte Flüchtlinge erhalten – zieht Polz Bilanz: „Realistisch, nichts beschönigend“, wie er verspricht.

Demnach arbeiten in seinem Betrieb heute knapp 50 Festangestellte, davon sind knapp die Hälfte Flüchtlinge beziehungsweise Ausländer mit anerkanntem Bleiberecht. Polz’ Angestellte kommen dabei aus fernen Ländern und Kulturen wie Afghanistan, Syrien, Eritrea, Mali, Senegal oder Japan. Während Polz die Kommunikation mit den englischsprachigen Kollegen übernimmt, kümmert sich Gattin Sabine – ehemals Au-pair-Mädchen in Brüssel – um die französisch Sprechenden im Team. Peter Barth vom Helferkreis Asyl Hebertshausen hilft bei Behördengängen aller Art.

Klar, sagt Polz, nicht bei allen im Dorf kamen seine neuen Mitarbeiter gut an. „Hast du einen Braunbären beschäftigt“, wurde er etwa einmal gefragt. Immerhin sei diese Art der Kritik direkt gewesen, das meiste aber „wird hintenrum geratscht. Am Ende erfahr ich’s dann aber doch immer irgendwie“.

Doch die Mehrheit der Bürger dürfte dankbar sein, schließlich verdanken sie den Flüchtlingen in der Bäckerei, dass es den Familienbetrieb Polz weiterhin gibt: „Ohne sie könnte ich zusperren“, sagt der Chef. Denn deutsche Jugendliche wollten schon lange keine Ausbildung mehr zum Bäcker oder Konditor machen. Seine Geflüchteten aber kämen „jeden Tag bei Wind und Wetter mit dem Radl“ zur Arbeit – zu nachtschlafender Stunde – und wären dafür auch noch „dankbar“, wie Polz bemerkt.

Klar, sagt er, habe er auch Enttäuschungen erlebt: der eine, der plötzlich nicht mehr kommen wollte; der andere, dessen Verständnis von Pünktlichkeit deutlich von deutschen Maßstäben abwich; oder der Dritte, der sich von einer Frau, sprich der Chefin Sabine Polz, aus Prinzip nichts sagen lassen wollte. In Summe aber, betont der 65-Jährige, „bin ich froh, dass ich sie alle miteinander habe“! Wenn sie in der Früh alle zusammen um den Polz’schen Küchentisch beim Frühstück zusammensitzen, jeder von sich und seinen Zielen im Leben erzähle, da habe er einfach ein „gutes Gefühl“. Angela Merkels optimistischem „Wir schaffen das“ möchte er dann fast zustimmen.

Aber nur fast. Denn Polz erlebt auch die Realität, denen seine fleißigen Helfer bei Behörden und vor allem in der Berufsschule ausgesetzt sind. „Praktisch bestehen die alle“, betont er. Nur leider habe bislang noch kein einziger auch tatsächlich den theoretischen Teil der Ausbildung geschafft. Jetzt, durch die Coronapause, seien seine Azubis „total abgehängt“.

Das Problem, das sowohl Thomas Polz als auch seine Frau Sabine sehen: „Es ist utopisch, dass man sie mit den Deutschen in die Berufsschule schickt, das ist aussichtslos.“ Seine Geflüchteten seien sicher nicht dumm, nur eben nicht auf dem schulischen Stand, den ein deutscher Quali-Absolvent eben habe. Am Ende, so Polz, „ärgern sich die Lehrer, und die Kinder sind frustriert. Denn die wollen ja“! Aus seiner Sicht brauche es da ein „Nuller-Jahr“, also praktisch ein zusätzliches – vorgeschaltetes – Berufsschuljahr. Integration, ist er sich sicher, „funktioniert nämlich am Ende nur über die Arbeit“.

Doch nicht nur in Sachen Ausbildung bescheinigt Polz der Politik Handlungsbedarf. „Die ganze Bürokratie ist immer noch so furchtbar kompliziert!“ Zwei seiner Mitarbeiter, Samba Gey (28) aus Mali und Djadjn Bakari (26) aus Sierra Leone, müssen für die Verlängerung seiner für drei Jahre ausgestellten Arbeitserlaubnis bis Ende des Monats ein bestimmtes Dokument vorlegen. Aber, so Polz: „Der bringt das Papier ned her! Da in Bamako geht’s drunter und drüber!“ Leider hätten die Behörden bislang wenig Verständnis für die Zustände in Malis Hauptstadt gezeigt – was Polz einfach nicht nachvollziehen kann, denn: „Solange er arbeitet, zahlt er Steuern und liegt keinem auf der Tasche. Und mir hilft er. Wie kann man so etwas nicht wollen?“

Polz’ Klagen scheinen nun aber erhört worden zu sein. Nach einem Schreiben von ihm an Landrat Stefan Löwl hat sich dieser am Donnerstag persönlich der beiden Fälle angenommen (siehe Kasten). Möglicherweise vernimmt Bäckermeister Polz aus dem Landratsamt in Kürze schon das Merkelsche Credo: „Wir schaffen das!“