Parkhaus und Azubiwohnungen am Bahnhof

Hebertshausen – Wer aktuell zum S-Bahnhof Hebertshausen kommt, findet problemlos einen Parkplatz. Diese entspannte Situation ist Corona geschuldet, vor der Pandemie standen regelmäßig Autos im Grünstreifen. Auch die Wohnstraßen östlich der Bahn wurden zugestellt, weil die gemeindliche Park-und-Ride-Anlage mit ihren 208 Stellplätzen überfüllt war.

Der Gemeinderat hat deshalb 2018 entschieden, das Parkplatzangebot auszuweiten. Der zusätzliche Bedarf wird durch eine Untersuchung des Münchner Verkehrsverbunds mit 100 Plätzen bestätigt. Klar war für die Hebertshauser Gemeinderäte bald, dass nicht wertvoller Boden versiegelt, sondern eine Parkgarage in die Höhe gebaut werden soll. Als Alternative zu einem kommunalen Parkhaus, das die Gemeinde an die zwei Millionen Euro kosten könnte, eröffnet sich nun die Option für ein besonderes Kooperationsprojekt:

Deutsche Bahn (DB), der Münchner Parkhausbetreiber Park & Ride GmbH als Tochter der Stadt München und die Hamburger Stiftung Azubiwohnen wollen zusammenarbeiten, um am S-Bahnhof einen Gebäudekomplex mit Parkhaus und Wohngebäuden für Auszubildende zu errichten.

Wo jetzt 146 Autos parken, könnten 360 Stellplätze auf vier Etagen entstehen, dazu um die 150 Appartements für etwa 220 junge Menschen, die in der Region eine Berufsausbildung absolvieren. Für die Gemeinde, die hier nicht investieren muss, wäre das eine kostengünstige Option mit Mehrwert. Wie das Projekt aussehen könnte, präsentierten Wolfgang Großmann, Geschäftsführer der Park & Ride GmbH, Patrick Fronczek, Vorstand der Stiftung Azubiwerk, Christof Mozzi und Adrian Vetter Redondo von der DB-Immobilien.

Die Bahn ist mit im Boot, weil das staatliche Verkehrsunternehmen ein enormes Interesse an Wohnraum für Mitarbeiter hat. In München, so Christof Mozzi, beschäftigt die Bahn 1400 Auszubildende „und wir haben Riesenwohnungsprobleme“. Die Bahn bringt deshalb das Gelände ein, das in ihrem Eigentum steht.

Darauf entsteht, so sieht es ein erstes Konzept vor, parallel zu den Bahngleisen ein lang gezogenes Parkhaus mit vier Ebenen. „Ein benutzerfreundliches Parkhaus“, 145 Meter lang und etwa zehn Meter hoch, wie Wolfgang Großmann erläuterte. In dem Funktionsgebäude, das bei Bedarf um eine Ebene und knapp 100 Parkplätze aufgestockt werden kann, ist ebenerdig auch Platz für einen Kiosk. An diesen Gebäuderiegel angedockt würden – wie die Zinken eines Kamms – in Richtung Westen fünf Wohngebäude. Die fünfgeschossigen Häuser mit einer Höhe um 15 Meter wären wegen eines Gefälles im Gelände „optisch weniger präsent beim Blick vom Ort aus“, erklärte Vetter Redondo.

Bauherr ist die Stiftung Azubiwohnen, die sich spezialisiert hat auf eine zeitgemäße Interpretation dessen, was früher Lehrlingswohnheim hieß. In Hebertshausen würde gebaut, was sich andernorts (siehe Infokasten) bereits als praxistauglich erwiesen hat: Zweier- und Dreier-WGs mit möblierten Zimmern, Bädern und voll ausgestatteten Küchen, dazu Gemeinschaftsflächen für die Freizeit. Das Azubiwerk leistet auch umfangreiche pädagogische Begleitung, so dass die jungen Leute nicht auf sich gestellt sind.

Mögliche Vorbehalte entkräftete Patrick Fronczek: „Auszubildende, die um sechs Uhr aufstehen müssen, verhalten sich völlig konträr zu Studenten und sind verdammt ruhig.“ Die Gemeinde könnte sich für ansässige Betriebe einige Plätze sichern, teilweise wären kleine Wohnungen für Berufsanfänger denkbar.

Die Gemeinderäte interessierten sich für Detailfragen. Im Kern gehe es der Gemeinde um die Stellplätze, „da brauchen wir eine verlässliche Zahl“, erklärte Clemens von Trebra (CSU). Noch fehlen nämlich Daten, wie viele der Parkplätze fürs Azubiwohnen gebraucht werden. Das Parkhaus solle sich „in die Landschaft integrieren“, erklärte Marianne Klaffki (SPD), als weitere Stichworte nannte sie „Nachhaltigkeit und Energieeffizienz.“ Die Gemeinderäte haben nun Zeit, alle Fakten zu bewerten. Übers Knie brechen lässt sich so ein Vorhaben nicht, das ganz klar „die üblichen Dimensionen in Hebertshausen sprengt“, so Bürgermeister Richard Reischl. Aber man trage auch Verantwortung für den Wirtschaftsstandort, dafür brauche es auch Nachwuchs aus strukturschwachen Regionen. Und das Azubiwohnen sei da „eine durch und durch gute Sache“.

Ob das Projekt kommt, darüber wird der Gemeinderat im Juni vor der Sommerpause entscheiden.