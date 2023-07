Polka, Dreher und jede Menge guter Laune beim Kocherlball

Von: Petra Schafflik

„Kommts, es ist ganz einfach, da kann man nichts falsch machen“: Die Tänzer ließen sich nicht lumpen und kamen beim Kocherlball mächtig in Schwung. © Petra Schafflik

Schon um viertel vor vier Uhr standen am Sonntagfrüh allererste Kocherlballfreunde am Zugang zum Pfarrplatz.

Hebertshausen - Mit dabei hatten diese Frühaufsteher Picknickkörbe und gute Laune. Auch wärmende Janker und wollene Umschlagtücher waren bei den frischen Morgentemperaturen angebracht.

Zwischendurch setzt beim Kocherlball der Regen ein

Diese Besucher saßen bald an mit Tischtüchern eingedeckten Bierbänken, eine Gruppe hatte festliche Kandelaber mitgebracht. Nur die Kerzen wollten nicht recht brennen. „Da geht der Wind zu stark.“ Dann setzte Regen ein, und der Zustrom der Besucher, der mit Beginn der Musik um sechs Uhr erwartet wurde, blieb erst mal aus. Bürgermeister Richard Reischl informierte deshalb auf Facebook: „Unser Kocherlball findet statt.“

Nach und nach füllte sich der Platz ein wenig. Tanzmeisterin Vroni Schweikl versprühte gute Laune, mit motivierenden Ansagen und aufmunternden Worten lud sie zum Tanz. Polka, Dreher, Zwiefacher: „Kommts, es ist ganz einfach, da kann man nichts falsch machen.“

Sorgten für gute Laune: Tanzmeisterin Vroni Schweikl und die Kapelle Quetschnblech, die vom Anhänger herunter spielte. © Petra Schafflik

So drehten sich stets an die 30 bis 40 Männer und Frauen im Takt der Blasmusik von Quetschnblech, unter den eifrigsten Tänzern auch der Bürgermeister. Manche, die vor heißem Kaffee saßen, ein kaltes Bier oder ein Glas Prosecco genossen, waren dezidiert als Zuschauer gekommen. „Tanzen können wir nicht, aber gmiatlich sein“, sagte lachend eine Dame. Am Nachbartisch gab es die klare Meinung: „Wenn schon im Ort eine Veranstaltung ist, dann muss man hingehen.“

Schlossbergler präsentieren Plattler

Für Unterhaltung sorgten in den Tanzpausen Vorführungen der Schlossbergler, die auch einen Plattler präsentierten, als der eigens aufgebaute, hölzerne Tanzboden ein wenig abgetrocknet war. Schließlich fing es noch mal zu regnen an, da zog die ganze Gesellschaft samt Musik in den Pfarrsaal, wo bis Mittag weitergefeiert wurde.

Die Premiere ist geglückt, so der Bürgermeister: „Das Wetter ist immer ein Unsicherheitsfaktor, aber davon haben wir uns nicht irritieren lassen. Alle waren begeistert.“ Die Veranstaltung soll eine feste Institution werden. „Nächstes Jahr gibt es wieder einen Kocherlball“, versprach Reischl.

