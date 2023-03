Psychisch auffälliger Mann belästigt Hebertshauser

Von: Nikola Obermeier

Immer wieder wird die Polizei wegen eines auffälligen Hebertshausers gerufen. © Symbolbild: Rene Ruprecht

Ein psychisch auffälliger Mann belästigt seit mehreren Monaten die Bewohner von Hebertshausen; der jüngste Fall ist eine versuchte Körperverletzung.

Hebertshausen - „Was soll noch passieren?“, fragt Alexandra Pechler. Die 47-Jährige und viele weitere Hebertshauser beobachten seit Herbst vergangenen Jahres, wie der 61-jährige Mann, der in der Obdachlosenunterkunft der Stadt Dachau am ehemaligen SS-Schießplatz lebt, in der angrenzenden Gemeinde Unruhe stiftet. Zigfach wurde er schon angezeigt. Nun wurde sie selbst Opfer: Am Samstag vor einer Woche ging der Mann auf dem Obi-Parkplatz in Dachau auf sie los. Glücklicherweise blieb es bei einer versuchten Körperverletzung, sie wurde nicht verletzt. „Ich finde trotzdem, dass etwas gemacht werden muss, wir fühlen uns nicht mehr sicher!“, sagt Alexandra Pechler.

Die Liste der Vergehen des Hebertshausers ist lang

Die Liste der Vergehen ist lang: Der Mann drang in fremde Gärten ein, betrat und durchsuchte Garagen, trank dort Bier, brach Antennen und Außenspiegel von Autos ab, sprach Kinder an, sprang auf die Straße und stoppte Autos, um zum Supermarkt nach Ampermoching mitgenommen zu werden. Und jetzt die versuchte Körperverletzung: Am Samstag, 25. Februar, um 10.30 Uhr holte sich Alexandra Pechler einen Einkaufswagen vor dem Eingang des Baumarktes in Dachau-Ost. Da entdeckte sie den 61-Jährigen, der ihr aus Hebertshausen vom Sehen bekannt war. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie er direkt auf sie zukam, „er hat mich angestiert und wirre Sachen geredet“. Er habe mit einer Hand ausgeholt, Alexandra Pechler schob geistesgegenwärtig den Einkaufswagen dazwischen. „Er trat und schlug gegen den Wagen“, berichtet die 47-Jährige. Dann eilte ihr eine Frau zu Hilfe, zog sie in den Baumarkt. Der Angreifer folgte nicht, sondern wandte sich ab und ging weg.

61-Jähriger ist immer wieder Anlass für Einsätze

Die Polizei Dachau bestätigt, dass der 61-Jährige immer wieder Anlass für Einsätze ist – seit dem Jahr 1988. „Der Herr ist psychisch krank und in zahlreichen Ermittlungsverfahren bekannt“, sagt der Dachauer Polizeichef Bernd Waitzmann. Seit einigen Monaten häufen sich die Einsätze. Im Schnitt zwei bis dreimal pro Monat müssen die Beamte nach Hebertshausen ausrücken. Zigfache Delikte seien zu Anzeigen gegen den Mann gebracht worden, darunter Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, jetzt die versuchte Körperverletzung. All diese Delikte bewegen sich „im unteren Bereich der Rechtsordnung“ – auf gut deutsch: „Eine Gewahrsamnahme oder eine Vorführung zu einer Haftprüfung ist vollkommen abwegig“, so Waitzmann.

Alexandra Pechler klagt, dass die Polizei am Samstag nur zum Obi-Parkplatz gekommen sei, weil sie darauf bestanden habe. Als die Polizei da war, sei der Täter schon weg gewesen – wobei er nicht weit gekommen sei. „Die Polizeibeamten sind ihm nicht hinterher, aber wenn sie gesehen hätten, wie der drauf war, dann hätten sie ihn mitnehmen und einsperren müssen.“ Alexandra Pechler fühlt sich nicht mehr sicher. Und sie weiß, dass es vielen anderen auch so geht. „Wohin man kommt, der Mann ist überall Gesprächsthema.“ Ihre 17-jährige Tochter habe keine Lust mehr, alleine rauszugehen, Eltern von Kindern sorgen sich. „Dabei muss dem Mann doch geholfen werden, der gehört in eine Klinik“, so Pechler.

Polizei sind die Hände gebunden

Die Vorwürfe, dass die Polizei sich nicht ausreichend kümmert, weist Waitzmann vor sich: „Wir kommen, wenn wir gerufen werden, nehmen Anzeigen auf.“ Waitzmann sagt aber ganz klar, „dass strafrechtlich nichts herauskommen wird“, auch aufgrund der psychischen Verfassung des Mannes. Die Gefahr der Schuldunfähigkeit sei sehr groß. Die Polizei versuche nun zum wiederholten Male, über den „verwaltungstechnischen Weg“ eine Begutachtung des 61-Jährigen zu erreichen, so Waitzmann – um festzustellen, ob eine Fremdgefährdung vorliege, die besorgniserregend ist.

Das funktioniert folgendermaßen, wie Sina Török, Sprecherin des Landratsamtes, mitteilt: Nach einer Meldung an das Ordnungsamt des Landratsamtes wird die betroffene Person zu einer psychologischen Untersuchung eingeladen. Hält der Amtsarzt eine Einweisung für notwendig, stellt er einen Antrag beim Amtsgericht, das dann darüber entscheidet. Zum konkreten Fall des 61-Jährigen kann sie aus Gründen des Datenschutzes keine Angaben machen.

Waitzmann versteht, dass der 61-Jährige anderen Angst macht. Deshalb verspricht er den betroffenen Hebertshausern: „Rufen Sie uns an, wir gehen jeder Anzeige nach.“ Allerdings versucht er auch, die Menschen zu beruhigen: Er sehe „keine Gefahr, dass der Mann schwerwiegende Delikte begeht“.

