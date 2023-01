Radweg-Odyssee frustriert die Bürger

Von: Petra Schafflik

Entlang der ehemaligen Bahntrasse wird der geplante Radweg nach Unterweilbach verlaufen. Foto: ps © ps

Unterweilbach – Bürgerversammlung zum Dritten: Auch zur Veranstaltung in Unterweilbach waren am Mittwoch fast 30 Bürger ins Feuerwehrhaus gekommen. Nach dem ausführlichen Referat von Bürgermeister Richard Reischl gab es konkrete Fragen und Wünsche, aber auch Lob für das Engagement der Gemeinde.

Im Mittelpunkt des Interesses stand der geplante Radweg Richtung S-Bahnhof Walpertshofen. „Wann geht es los und wie verläuft der Weg dann Richtung Bahnhof“, fragte Hartmut König. Den Plan für diese Verbindung, die entlang der alten Bahntrasse auf einem Feldweg verlaufen soll (wir berichteten), hat der Gemeinderat bereits Ende 2020 verabschiedet.

Aus ökologischen Gründen soll der Weg nicht asphaltiert werden, sondern mit einer sogenannten wassergebundenen Decke entstehen. Deshalb, das erläuterte der Bürgermeister ausführlich, gab es zunächst Probleme mit staatlichen Zuschüssen, „weil ein nicht-asphaltierter Weg nicht als förderfähig gilt“. Dann war der Bund Naturschutz gegen das Projekt, der Naturschutzbeirat des Landratsamts als Genehmigungsbehörde forderte ein naturschutzrechtliches Gutachten.

Für die 30 000 Euro teure Studie wurde ein Jahr lang die Tier- und Pflanzenwelt vor Ort beobachtet. Da schützenswerte Arten nicht gefunden wurden, liegt nun die Genehmigung vor, auch staatliche Gelder fließen. Weil die aufwändige Studie einen asphaltierten Weg als problematisch eingestuft hat.

In Unterweilbach endet der Weg beim Weiher. Über die Fortsetzung im Ort sei man sich „mit der Polizei noch nicht ganz einig, da werden wir noch kreative Ideen brauchen“, erklärte Reischl den Bürgern. Am anderen Ende Richtung Bahnhof wird die Querung in dem Bereich nach der Kurve angelegt.

Ein ausführlicher Bericht, der Kopfschütteln auslöste, aber auch Aufatmen, dass es nun doch was wird mit dem Radlweg. „Ich bin schon mit Groll hergekommen, weil nichts vorwärts geht“, sagte König. „Aber gut, dass wir es jetzt durchziehen können.“

Die Bürger nannten weitere Anliegen: Zwischen Unterweilbach und Prittlbach herrsche oft starker Nebel, eine Mittellinie auf der Ortsverbindungsstraße „wäre für die Orientierung sinnvoll“, sagte Bahman Etemady. Das will die Gemeinde prüfen.

Josef Höhenleiter erinnerte an den laufenden Unterhalt der Kreppenstraße. An dieser nicht befestigten Straße, die immer wieder Schlaglöcher aufweist, liegt das örtliche Feuerwehrhaus. „Wir haben ein nicht-geländegängiges Feuerwehrfahrzeug und wollen weiter aus- und einrücken.“ Die Gemeinde wird sich um die Schlaglöcher kümmern, so Reischl.

Zudem missfallen Höhenleiter die Halteverbotszonen in der Unteren Dorfstraße in Prittlbach, „die Lückenhüpferei ist gefährlich“. Alle Verkehrsregelungen würden in Absprache mit der Polizei umgesetzt, so Reischl.

Rudolf Schall bat, aufgelassene Gräber am Friedhof einzuebnen. Georg Otteneder bedankte sich, dass es im Leichenhaus nun Strom gibt, so dass eine Beleuchtung möglich ist. „Wunderbar.“

Christine Ruschke aus Reipertshofen bat, zwei kürzlich gepflanzte Bäume, die eingegangen sind, durch neue Setzlinge auszutauschen. „Und bitte auch gleich Bewässerungssäcke anbringen.“ In der Ampermochinger Bamergasse gilt im Bereich der Kinderkrippe eine Einbahnregelung. „Aber mir kommen dort in der Früh auf dem Weg zur Kita täglich Autos entgegen“, sagte Matthias Wach. Der Bürgermeister will eine Polizeikontrolle anregen. PETRA SCHAFFLIK