Es gibt (fast) alles

Corona stresst alle - auch die regionalen Erzeuger. Doch sie sind jetzt und in Zukunft wichtig

Hebertshausen – Die regionalen Erzeuger sind gerade in der Zeit der Corona-Krise sehr wichtig. Eine Übersicht für die Gemeinde Hebertshausen:

Hebertshausen: Bäckerei Obeser, Münchner Straße 4 85241 Hebertshausen; italienische Gaststätte Lo Smeraldo, bietet zum Mitnehmen an (Heripertplatz 1, Telefon: 0 81 31/16 21). Gaststätte Olympia (griechisch) bietet to go an, Bgm.-Rabl-Straße 1, Telefon: 0 81 31/3 35 07 70. Gärtnerei Blumen Roth (Gemüse und Gemüsepflanzen aller Art), Freisinger Straße 51, Telefon: 0 81 31/1 55 75 www.blumen-roth.de. Im rot angestrichenen Holzhäuschen Hirschvogel gibt es hofeigene Eier, Nudeln sowie Kartoffeln und Zwiebeln aus eigenem Anbau in Bioland-Qualität. Selbstbedienung täglich von 8 bis 20 Uhr. So kann man sich sogar sonntags sein frisches Frühstücksei holen! Adresse: Johann-Hechenberger-Straße 11, www.bio-hirschvogel.de. Maximilian Hufnagl (Kartoffeln und Honig) Telefon: 0 81 31/2 55 55 Freisinger Straße 33.

Ampermoching: Bio Bäckerei und Konditorei Polz + kleiner Edeka-Markt, Dachauer Straße 9, Telefon: 0 81 39/ 61 10, www.baeckerei-polz.de. Anton Wallner, Abholladen (Eier, Nudeln, Kartoffeln), Schulstraße 5. Hans Kölbl, Abholladen (Eier) Untere Dorfstraße 14. Hans Gasteiger Abholladen (Kartoffeln), Purtlhofer Straße. Landmetzgerei Gasteiger, Kirchenstraße 6, Telefon: 0 81 39/ 99 50 84. Hofverkauf Kaltmühle (Fleisch und Wurstspezialitäten), Kaltmühle 3, Telefon: 0 81 33/9 39 00 77. Johann Trinkl, Abholladen (Eier), Badersfelder Straße 2, Hackermoos, Telefon: 0 89/ 3 15 09 88. Restaurant Preto e Branco (Sportheim), Alternstraße, Essen zum Abholen, italienische und portugiesische Küche. Geöffnet ist das Restaurant wieder ab Dienstag, 31. März. Bestellen kann man unter Telefon 0 81 39/9 99 72 90.

Prittlbach: Gasthaus Wallner geschlossen bis 3. April. Bentenrieder Hof (Hofladen und Abholladen), Dorfstraße 69, Telefon: 0 81 31/73 57 75 www.bentenrieder-hof.de. Bio Puten Wallner, Goppertshofen 5, Telefon: 0 81 31/ 7 92 12, www.wallners-bioputen.de.

Bürgermeister Richard Reischl weist darauf hin, dass die Nachbarschaftshilfe, Telefon 0 81 31/29 28 62 86, einen Lieferservice für Lebensmittel anbietet. khr