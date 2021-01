Regionalladen: Gemeinde Hebertshausen startet Umfrage

Im Hauptort Hebertshausen fehlt seit Jahren ein Supermarkt. Die Gemeinde plant daher, in einem Neubauprojekt einen Regionalladen zu realisieren.

Damit die Idee kein Flop wird, sind jetzt die Bürger gefragt. Eine Einladung zur anonymen Online-Umfrage landete bereits am Wochenende im Briefkasten aller 2100 Haushalte. Über einen aufgedruckten QR-Code oder einen Link können nun alle Bürger den Fragebogen im Internet aufrufen und ihre Meinung kundtun.

Die Umfrage läuft als Kooperationsprojekt zwischen der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Beratungsfirma Breitenstein Consulting und der Gemeinde. Unter dem Motto „Regionalladen – Für Sie, mit Ihnen“ soll erkundet werden, was genau sich die Hebertshausener vorstellen als Einkaufsmöglichkeit im Ort. Welche Produkte sollen angeboten werden? Wünschen sie sich einen Laden mit persönlicher Bedienung, oder würde auch ein Raum mit Automaten akzeptiert? Soll der Regionalladen nur Lebensmittel verkaufen oder auch ein gastronomisches Angebot bereithalten und so auch sozialer Treffpunkt sein?

Mitreden sollen die Bürger auch, was den Standort angeht. Denn die Gemeinde plant aktuell zwei Gebäude, ein Ärztehaus am Krautgarten und ein Wohn- und Geschäftshaus an der Bahnhofstraße. Beide hätten im Erdgeschoss Platz für einen Regionalladen. Aber auch über die Fragen hinausgehende persönliche Vorstellungen und Wünsche sollen die Bürger einbringen.

Teilnehmen an der Umfrage können alle Hebertshausener, und zwar möglichst immer alle Personen aus einem Haushalt, erklärt Bürgermeister Richard Reischl (CSU). Und auch Auswärtige können durchaus mitmachen. „Denn wir hoffen, dass später viele dort auch einkaufen wollen“, so der Rathauschef.

Die Umfrage läuft bis 14. Februar. Wer möchte, kann zum Dank für die Teilnahme an der Verlosung von zehn Gutscheinen im Wert von je 50 Euro teilnehmen, die für einen regionalen Einkauf bei Hebertshausener Erzeugern gelten.