Rosi Ostermeir steht jetzt im Goldenen Buch

Von: Petra Schafflik

Teilen

Die ganze Familie von Rosi Ostermeir war zu diesem feierlichen Termin ins Rathaus Hebertshausen geladen. © Petra Schafflik

Im Februar hat sie ihren 90. Geburtstag gefeiert. Jetzt durfte sich Rosi Ostermeir ins Goldene Buch der Gemeinde Hebertshausen eintragen.

Hebertshausen - Die rührige Hebertshauserin, die sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich in verschiedenen Organisationen engagiert, die vor allem auch ohne viel Aufhebens für Menschen in ihrem Umfeld immer eine helfende Hand hat, war von dieser Ehrung vollkommen überrascht. Damit Ostermeir nichts ahnt, hatte die Familie sich zu einem gemeinsamen Fototermin vor dem Verwaltungsgebäude verabredet. Dort lud Rathauschef Richard Reischl dann alle „spontan“ in den Sitzungssaal ein, wo das Goldene Buch bereitlag.

Rosi Ostermeir ist überwältigt

„Wahnsinn“, sagte Rosi Ostermeir ganz überwältigt, als sie der Bürgermeister an den festlich geschmückten Tisch zur Unterschrift bat. Anders als vielerorts üblich, sollen sich in Hebertshausen ins Goldene Buch nicht nur hochrangige Gäste von außerhalb – etwa Politiker oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens – eintragen. „Sondern auch Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, die es sich mit ihrem Engagement verdient haben, auf die man stolz sein kann“, erklärte Reischl bei dem kleinen Festakt, zu dem auch einige Gemeinderäte gekommen waren. Spätere Generationen sollen auf dies Weise erfahren von den tatkräftigen Vorfahren „und sich ein Vorbild nehmen“.

Stolz und gerührt: Rosi Ostermeir (hier mit Bürgermeister Richard Reischl) beim Eintrag ins Goldene Buch. © Petra Schafflik

Aus der Bürgerschaft ist Rosi Ostermeir jetzt die erste Frau, die sich ins Goldene Buch eintragen durfte. Die 90-Jährige hat sich neben der Familie und ihrem Beruf als Krankenschwester immer sozial und ehrenamtlich engagiert. 60 Jahre sang sie im Kirchenchor, die katholische Frauengemeinschaft Hebertshausen hat sie ins Leben gerufen und 25 Jahre lang als Vorsitzende geleitet. In der Nachbarschaftshilfe ist sie aktiv und seit dessen Gründung beim Helferkreis Asyl engagiert. Und auch im 91. Lebensjahr ist sie nach wie vor als Schulweghelferin im Einsatz.

Wahrscheinlich die älteste Schulweghelferin in ganz Bayern

„Genau lässt es sich nicht herausfinden, aber du bist wahrscheinlich die älteste Schulweghelferin in ganz Bayern“, sagte der Bürgermeister in seiner Laudatio. Über diese „harten Fakten“ hinaus wirke Rosi Ostermeir „als gute Seele“ der Gemeinde und der Nachbarschaft. Menschen, die Unterstützung benötigen, würden von ihr ohne Aufforderung und mit der größten Selbstverständlichkeit umsorgt. Trotz ihres Alters sei Ostermeir „ungebremst aktiv bis zum heutigen Tag“.

Eigentlich, so Reischl, „sollte jede Gemeinde eine Rosi Ostermeir haben – wir haben sie“. Der Eintrag ins Goldene Buch sei Zeichen der Wertschätzung durch die Gemeinde, betonte der Rathauschef.

Nach diesen Worten musste Ostermeir erst einmal durchschnaufen, bevor sie ihre Unterschrift ins Goldene Buch setzte. Dort heißt es unter anderem: „Besonders ihre Menschlichkeit und Herzlichkeit sind außergewöhnlich und beispiellos.“ All ihr Engagement nimmt die derart gewürdigte Rosi Ostermeir selbst für ganz selbstverständlich. „Denn ich bin einfach froh, wenn ich helfen kann.“

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.