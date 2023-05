Sand frei! Der neue Hebertshauser Beachsportplatz ist fertig

Von: Petra Schafflik

Teilen

Praxistest: Zahlreiche Hebertshauser waren bei der Einweihung des Beachsportplatzes dabei. © Schafflik

Sand frei! Der neue Beachsportplatz, der bei der SpVgg Hebertshausen entstanden ist, wurde offiziell eingeweiht und sofort einem Praxistest unterzogen.

Hebertshausen ‒ Barfuß erkundeten die Gäste den weichen Untergrund, den Projekt-Initiator und Volleyball-Abteilungsleiter Thomas Hautmann lobte als „ganz besonderen Sand, einfach ein Traum“.

Mit dem Platz geht eine Idee in Erfüllung, die von der Gemeinde vor gut zehn Jahren wegen hoher Kosten zurückgestellt worden war, erinnerte Bürgermeister Richard Reischl. Umso schöner, dass das Projekt jetzt mit viel ehrenamtlichem Engagement umgesetzt werden konnte. „Ich bin stolz, dass wir in Hebertshausen jetzt über so eine tolle Anlage verfügen!“

Auch Erich Schneider, zweiter Vorsitzender des Tennisclub an der Amper, als Nachbar freut sich, weil mit Beachtennis auch sein Verein das Angebot erweitern könne. Die viele Arbeit – vom Gestrüpp roden über 810 Tonnen Sand von den Münchner European Championships herkarren bis 14 000 Pflastersteine verlegen – ließ Thomas Hautmann Revue passieren.

Weil es neben freiwilliger Arbeit für so ein Projekt auch Geld braucht, übergab der Rathauschef einen Zuschuss der Gemeinde. Und ein Kuvert mit 1300 Euro, die beim Brückenfest zu Ehren von Klaus Rabl als Spenden zusammengekommen waren und auf Wunsch der Familie Rabl der SpVgg zu Gute kommen soll. „Das freut mich riesig“, dankte Hautmann.

Dann traten Hautmann und Reischl in spontan gebildeten Teams gleich im Beachvolleyball an. Ob anschließend der Franzbranntwein zum Einsatz kommen musste, den der Rathauschef als Gastgeschenk dabeihatte, ist nicht bekannt.

Die Beachsportanlage bei der SpVgg kann ab sofort für 12 Euro pro Stunde gebucht werden – und zwar online über das Portal der SpVgg www.spvgg-hebertshausen.de. Gespielt werden kann bis Einbruch der Dunkelheit, eine Flutlichtanlage gibt es nicht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.