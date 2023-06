Zum ersten Mal liegen Zahlen auf dem Tisch

Von: Petra Schafflik

Rund um die Ruine der ehemaligen Holzschleiferei wird das neue Viertel entstehen. © ps

Die Entwicklung eines lebendigen Wohnviertels auf dem Gelände der ehemaligen Holzschleiferei kommt Schritt für Schritt voran. In der jüngsten Gemeinderatssitzung kamen zum ersten Mal Kosten und Zahlen auf den Tisch.

Hebertshausen – Auf dem Areal, das größtenteils der Gemeinde Hebertshausen gehört, sollen bekanntlich Kita, Mobilitäts-Hub samt Einkaufsmöglichkeit und etwa 140 Wohnungen für unterschiedliche Zielgruppen entstehen. Herzstück des Quartiers wird eine „Neue Holzschleiferei“, ein Neubau anstelle der aktuellen Ruine,in dem gemeinschaftliche Nutzungen von der Bücherei über Co-Working bis zum Café ihren Platz finden sollen.

„Jetzt geht es vom städtebaulichen Entwurf in die Bauleitplanung, damit ist ein entscheidender Meilenstein erreicht“, betonte Franco Patane vom Büro Drees und Sommer, das das Verfahren für die Gemeinde koordiniert, in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Inhaltlich wurden die Gemeinderäte von den Planern nicht mit Überraschungen konfrontiert, das Konzept wurde vertieft, um Anregungen ergänzt und konkretisiert. Die Zeitschiene weist Baurecht in 2025 als Zielmarke aus. „So dass wir Ende des Jahrzehnts auf dem Gelände erste Baukräne sehen.“

Kosten werden erstmals vorgestellt

Dennoch gab es Neuigkeiten: Erstmals wurden Kosten genannt und vorgestellt, wie die Gemeinde finanziell aus diesem Projekt herauskommt. Das Ergebnis dieser „wirtschaftlichen Indikation“ war für die Gemeinderäte überraschend. Denn das bisher favorisierte Nutzungskonzept, das neben der zentralen Infrastruktur überwiegend gefördertes und genossenschaftliches Wohnen vorsieht, nur auf 13 Prozent der Geschossfläche freifinanzierte Mietwohnungen enthält, käme auf ein Defizit von 14 Millionen Euro. Aber auch in einer Variante 3 wäre eine „schwarze Null“ möglich, so die Gutachter. Voraussetzung dafür wäre, dass auf mehr, nämlich 57 Prozent der Geschossfläche, frei finanzierte Wohnungen entstehen. Und zwar nicht zur Miete, sondern als Eigentumswohnungen zum Verkauf.

Vorgestellt wurde auch eine Variante 2, die auf ein Defizit von sieben Euro hinausläuft. „Ich bin entsetzt, was Variante 3 vorschlägt“, reagierte SPD-Fraktionssprecherin Marianne Klaffki auf diese Ausführungen. Das Projekt „Neue Holzschleiferei“ habe man angegangen, „weil wir es als Chance sehen für Hebertshausen und nicht zur Wohnraumbeschaffung für Millionäre“. Sie forderte, andere Optionen zu prüfen. Wenn bei Variante 3 insgesamt nur 30 Prozent Geschossfläche für geförderten und genossenschaftlichen Wohnungsbau übrig blieben, „dann hat sich der Aufwand nicht gelohnt“.

Bemühungen um weitere Fördergelder laufen

Doch Bürgermeister Richard Reischl (CSU) bemühte sich um eine Einordnung. „Wir müssen frühzeitig über die Kosten informieren, aber es gibt Unsicherheiten und Varianten.“ Nun müssten Anstrengungen unternommen werden, weitere, bisher nicht berücksichtigte Fördergelder aufzutun. „Die Botschaft ist: Wir müssen es am Ende finanzieren.“ Der Gemeinwohlaspekt des Vorhabens sei wichtig, so CSU-Fraktionssprecher Stefan Ruhsam. „Aber es muss sich tragen.“ Immer sei klar gewesen, dass es einen Anteil an frei finanzierten Wohnungen brauche. „Wir haben das Projekt nicht begonnen, um mehrere Millionen da reinzuschmeißen.“ Sollte die Umsetzung tatsächlich 14 Millionen Euro kosten, so Michael Böswirth (CSU), „dann haben wir ein schönes Luftschloss gebaut“.

Bei allen Varianten bleibe der Gemeinde als Mehrwert die Mobilitätsdrehscheibe mit Einkaufsmöglichkeiten und die „Neue Holzschleiferei“ mit gemeinschaftlichen Nutzungen, erinnerte Franco Patane. Doch gerade wie die Gemeinde diese Projekte betreiben soll, „das macht mir mehr Angst“, sagte Florian Zigldrum (CSU). Gerade deshalb, so Planer Hinrich Böttcher vom beauftragten Architekturbüro Grassinger Emrich, müsse rechtzeitig ein Betreiberkonzept entwickelt werden.

Wichtig sei auch die Konzeptausschreibung, also die Festlegung der Kriterien, nach denen die Grundstücke vergeben werden. Für beides „braucht es ein Go“. Genau das erteilte der Gemeinderat dann einstimmig für den vorliegenden städtebaulichen Entwurf. In Kürze wird das Gremium nun den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Neue Holzschleiferei“ fassen.