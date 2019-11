Schon wieder Zerstörung am Hebertshauser Bahnhof: Video überführt Randalierer in Lederhosen

Film wird Bürgermeister Richard Reischl zugespielt

Für die Hebertshauser ist ihr Bahnhof schon lange zu einem Ort des Ärgernisses geworden. Der Aufzug funktioniert bisweilen wochenlang nicht. Bahnreisende blicken stumm auf Graffitis, die Kunstwerke sein sollen, aber doch nur scheußliche Schmierereien sind. Und sie beklagen sich laut bei Gemeinde und Bahn, weil mal wieder Scheiben eingeschlagen worden sind. Am 3. Oktober hatte sich der Bahnsteig mal wieder in ein Scherbenmeer verwandelt – das Wartehäuschen hatte dran glauben müssen. In diesem Fall jedoch hat die zuständige Bundespolizei einen der beiden mutmaßlichen Täter ermittelt. Auf Grund eines Videos, das Hebertshausens Bürgermeister Richard Reischl zugespielt worden ist.