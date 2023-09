Schulstart mit 75 Erstklässlern in drei Klassen

Von: Petra Schafflik

Bunte Buchstaben und Zahlen an den Fenstern der Aula begrüßen die künftigen Erstklässler. Foto: ps © ps

Hebertshausen – Während vermutlich alle Schulkinder noch bei herrlichem Wetter ihre letzten Ferientage genießen, laufen auch an der Grund- und Mittelschule Hebertshausen bereits intensiv die Vorbereitungen fürs neue Schuljahr.

Der Stundenplan steht weitgehend, wie Schulleiter Christian Deusel berichtet. Allerdings fehlten Mitte der Woche noch Lehrkräfte für evangelische Religion und für den Sportunterricht der Mädchen. Doch der Schulleiter ist zuversichtlich, dass sich bis zum ersten Schultag alles fügen wird. „Wir werden es auf jeden Fall hinkriegen.“ Weitere positive Botschaft: Der Kernunterricht wird für alle 18 Klassen „auf jeden Fall gesichert sein.“ Ob es noch zusätzliche Kapazitäten für Arbeitsgemeinschaften gibt, werde man sehen.

Was die ukrainischen Schüler betrifft, so sind sie inzwischen in die regulären Klassen integriert. Ältere haben die Schule bereits für eine Berufsausbildung oder ein Berufsgrundschuljahr wieder verlassen. Weiterhin an der Schule tätig sein wird Lehrerin Nataliya Prommersberger, die über eine Ausbildung als ukrainische Grundschullehrerin verfügt, seit Jahren im Landkreis lebt und anfangs die Willkommensklasse geleitet hatte. Als Substitutionskraft wird Prommersberger auch im kommenden Schuljahr ein zusätzliches Angebot organisieren, „einen Förderplan Deutsch, individuell für die einzelnen Schüler.“

Was die Schülerzahlen betrifft, erkennt Rektor Christian Deusel eine „gute Tendenz“. Wenn im kommenden Schuljahr 370 junge Leute die Hebertshausener Grund- und Mittelschule besuchen, sind das 20 bis 25 mehr als bisher – „eine erfreuliche Entwicklung.“ Die Zunahme betrifft gleichermaßen Grund- und Mittelschulbereich. Der Trend nach oben spiegelt sich auch bei den Erstklässlern: 75 Mädchen und Buben werden am kommenden Dienstag in drei ersten Klassen ihre Schullaufbahn starten. Alle Schulanfänger werden, wie es in Hebertshausen Tradition ist, am ersten Schultag mit einer gemeinsamen Feier in der Aula herzlich willkommen geheißen. PETRA SCHAFFLIK