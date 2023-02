Sie ist immer da, wenn Hilfe gebraucht wird

Rosi Ostermeir wird 90 Jahre

Rosi Ostermeir aus Hebertshausen feiert ihren 90. Geburtstag. Sie ist vielfältig im Gemeindeleben engagiert.

Hebertshausen – Schon die goldene Zahl 90, die ihre Familie am Haus angebracht hatte, wies Besuchern den Weg: Rosi Ostermeir hat einen runden Geburtstag gefeiert. Und wer das große Engagement kennt, mit dem sie seit vielen Jahren in Vereinen und Gruppen aktiv ist, wer um die tatkräftige Unterstützung weiß, mit der sie ohne groß ein Wort zu verlieren, Menschen in ihrem Umfeld umsorgt und bekocht, der wundert sich nicht, dass zu diesem Ehrentag zahlreiche Gratulanten vorbeischauten.

Hebertshausen: Engagierte Gemeindebürgerin wird 90 Jahre alt

Glückwünsche samt Präsent überbrachte auch Bürgermeister Richard Reischl, der zudem ein Geschenk des Landrats dabeihatte. „Wenn wir mehr Menschen wie Dich hätten, wäre es viel einfacher in der Gemeinde“, sagte Reischl.

Ich bin ein Stehaufmännchen.

Dabei hat die im Allgäu aufgewachsene Rosi Ostermeir auch schwere Zeiten erlebt und sich im Leben durchbeißen müssen, wie sie erzählt. „Aber ich bin ein Stehaufmännchen.“ Als Krankenschwester hat sie als junge Frau ihren Traumberuf gefunden und dabei auch ihren späteren Mann Martin kennengelernt, der Patient in der Klinik war.

Lange wollte sie vom Heiraten nichts wissen, vielmehr im Beruf weiterkommen, berichtet sie. Heute ist sie froh, dass sie sich dann doch anders entschieden hat. „Meine Familie ist mein Ein und Alles.“ Die drei Kinder, sechs Enkel und sechs Urenkel leben in Hebertshausen oder doch in der Nähe.

Wirkt aktiv seit Jahrzehnten am Gemeindeleben mit

Gemeinsam mit ihrem Mann, der leider schon verstorben ist, hat sie sich ein Heim in Hebertshausen geschaffen, noch bis 1970 im damaligen Krankenhaus Deutenhofen gearbeitet.

Aber schon neben dem Beruf und ihrer Familie engagierte sie sich stark sozial und ehrenamtlich. In Hebertshausen hat sie die katholische Frauengemeinschaft gegründet und 25 Jahre geleitet, sie stand 20 Jahre an der Spitze des Dachauer Orchesters Sinfonietta, im Kirchenchor singt sie „schon immer“, 60 Jahre lang hat sie im Ort für die Caritas gesammelt. Auch in der Nachbarschaftshilfe ist sie aktiv und seit dessen Gründung beim Helferkreis Asyl engagiert.

Damit nicht genug: Als ihre Urenkelin in die Schule gekommen ist, hat sie als Schulweghelferin angefangen. Das Mädchen geht längst nicht mehr zur Grundschule, aber Rosi Ostermeir steht immer noch regelmäßig morgens am Übergang an der Bahnhofstraße. „Ich bin immer kurz nach 7 Uhr da“. Inzwischen, lacht sie, „bin ich wohl die älteste Schulweghelferin im Ort, vielleicht im ganzen Landkreis.“

Daneben ist Rosi Ostermeir immer da, wenn Hilfe gebraucht wird. 400 Krapfen hat sie mal gebacken für die ganze Nachbarschaft und die Bewohner des Asylheims. Auch ihre Kirchweihnudeln sind beliebt. „Ich bin immer zur Stelle, solange ich kann“, sagt sie. Rosi Ostermeir freut sich, wenn Leben im Haus ist, sich Besucher an ihrem großen Tisch einfinden. „Bei mir ist immer Tag der offenen Tür und was los, wer kommt, ist herzlich willkommen.“

Wie schafft man es nur, so fit und lebensfroh zu bleiben? Rosi Ostermeir hat da ein Rezept: „Ich denke immer positiv.“

