„So können wir bei Großschadenslagen noch schneller reagieren!“

Hebertshausen

Ein zentrales Lager für Rettungsmaterial und genug Platz für Kreiseinsatzzentrale, Schulungs- und Aufenthaltsräume: Die Katastrophenschutzhalle des Landkreises ist nun offiziell eingeweiht worden. Weil nun alles unter einem Dach vorhanden ist, „können wir vor allem bei Großschadenslagen noch schneller reagieren“, sagte Kreisbrandrat Georg Reischl.

Hebertshausen – Mit einem Festakt wurde am Samstag das neue Katastrophenschutzzentrum des Landkreises feierlich eingeweiht. Diese wichtige Einrichtung, die am Ortsrand von Hebertshausen steht, wurde bereits Ende 2021 fertiggestellt und ist seither auch in Betrieb (wir berichteten). Nachdem die offizielle Einweihung pandemiebedingt bereits einmal verschoben werden musste, konnte der Komplex aus Katastrophenschutzhalle mit Verwaltungstrakt und Kalthalle, in einer Bauzeit von gerade einmal einem Jahr errichtet, nun endlich auch offiziell übergeben werden.

Projekt kommt genau zur richtigen Zeit

Ein Projekt, das in der Situation wachsender Herausforderungen „jetzt genau zur richtigen Zeit kommt“, wie Landrat Stefan Löwl (CSU) betonte. Auch Hebertshausens Bürgermeister Richard Reischl (CSU) ging in seinem Grußwort auf die Bedeutung dieser Einrichtung ein, die bei der Entscheidung für den Bau vor Jahren noch gar nicht absehbar gewesen sei. „Dankeschön für diesen Mut“, sagte er in Richtung Landrat und Kreistag. „Zusammen schafft man immer mehr.“ Vielfachen Dank sprach auch Kreisbrandrat Georg Reischl aus an die verschiedenen Projekt-Beteiligten, „an die Geburtshelfer wie alle, die das Vorhaben mit ihrer unermüdlichen Leistung vorangetrieben haben“.

Gefeiert wurde in der Katastrophenschutzhalle natürlich auch. Dort, wo neben dem mit Rettungsmaterial bis an die Decke gefüllten Hochregallager normalerweise die Spezialfahrzeuge des Landkreises parken, hatten an geschmückten Tischen etwa 120 Festgäste Platz genommen. Darunter Bürgermeister einiger Landkreisgemeinden, Mitglieder des Kreistags und Hebertshausener Gemeinderäte. Die Mehrzahl der Anwesenden waren als Vertreter der verschiedenen „Blaulicht-Organisationen“ in blauer Ausgehuniform erschienen, etwa Vertreter der Kreisbrandinspektion, ehemalige Kreisbrandräte, Kommandanten der Ortsfeuerwehren im Landkreis, Vertreter von Technischem Hilfswerk, Polizeiinspektion Dachau, BRK und Rettungswache.

Alles zentral gelagert

Landrat Stefan Löwl ließ die Entstehungsgeschichte des Projekts Revue passieren. Er erinnerte daran, wie im Nachgang zum Hochwasser von 2013 die Notwendigkeit einer zentralen Kreiseinrichtung klar wurde. Mit dem Ziel, bis dahin über die Landkreis-Feuerwehren verstreutes Hilfs- und Einsatzmaterial für den Katastrophenfall künftig zentral zu lagern. In Hebertshausen sei ein idealer Standort gefunden worden, neben zwei Feuerwehren und im südlichen Landkreis, wo zwei Drittel der Kreisbevölkerung leben. Das Konzept wurde sukzessive entwickelt. Und am Ende entstand statt der ursprünglich einmal angedachten einfachen Halle ein Katastrophenschutzzentrum. Denn im Verwaltungstrakt, der in die Katastrophenschutzhalle integriert ist, befinden sich nun auch Kreisbrandinspektion, Kreiseinsatzzentrale sowie Schulungs- auf Aufenthaltsräume. Ein Projekt mit Vorbildcharakter, so der Landrat, das auch „Maßstäbe setzt mit einem neuartigen Realisierungsverfahren“. Denn der Bau, vollständig in Holz gebaut und mit Photovoltaik ausgestattet, wurde als erster im Landkreis in sogenannter Öffentlich-Privater-Partnerschaft errichtet.

Worte des Dankes richtet dann auch Kreisbrandrat Georg Reischl an alle Beteiligten. „Endlich haben wir das zentrale Lager sowie genug Platz für Stabsräume und Kreiseinsatzzentrale. So können wir vor allem bei Großschadenslagen noch schneller reagieren.“

Den kirchlichen Segen für Gebäude und neu in Dienst gestellte Fahrzeuge spendete Pfarrer Michael Bartmann. Anstatt einer Predigt wolle er „einfach Vergelt’s Gott sagen dafür, dass Sie alle da sind und diesen wichtigen Dienst tun“, so Pfarrer Bartmann. Der Segen gelte deshalb auch den Helfern, „die als barmherzige Samariter sehen, was Not tut und dann helfen – denn wichtig ist der Mensch“.