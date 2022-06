Pfarrverband hat neuen Diakon: „Solche Menschen brauchen wir in der Kirche!“

Alles Gute und Gottes Segen wünschen dem neuen Diakon Christian Ulbrich (3.v.l.) Bürgermeister Richard Reischl, Bürgermeister Dieter Kugler und Pfarrverbandsvorsitzender Pfarrer Monsignore Michael Bartmann (v.l.). © Klaus Rabl

Christian Ulbrich ist neuer Diakon des Pfarrverbands Röhrmoos-Hebertshausen. Die Bürgermeister von Röhrmoos und Hebterhsuasen wünschten ihm alles Gute.

Hebertshausen – Nach dem ersten Gottesdienst des neuen Diakons Christian Ulbrich in der Pfarrkirche von Hebertshausen am Pfingstsonntag (wir berichteten) gab es bei herrlichem Sonnenschein einen Stehempfang auf dem Kirchenvorplatz.

Pfarrer Monsignore Michael Bartmann begrüßte die Gäste und wünschte Christian Ulbrich alles Gute für die Zukunft. Er überbrachte auch die Grüße der evangelischen Pfarrerin Ulrike Markert. Natürlich waren auch die Bürgermeister Richard Reischl aus Hebertshausen und Dieter Kugler aus Röhrmoos gekommen.

Richard Reischl fand herzliche Worte für den frischgebackenen Diakon auch im Namen seines Röhrmooser Amtskollegen Dieter Kugler. Er brachte seien großen Respekt zum Ausdruck für die Entscheidung von Christian Ulbrich, Geistlicher zu werden.

„Es ist nicht leicht in der heutigen Zeit sich so offen und direkt zur Kirche zu bekennen“, so Reischl. Doch sei es wichtig, weiterhin Menschen wie Christian Ulbrich bei sich zu wissen.

„Ich hoffe, dass er nicht nur vielen Menschen ein Hilfs- und Anlaufpunkt ist, sondern auch ein mutiger Mann, der nicht bedingungslos der Kirche folgt, sondern Veränderungen mitbringt und Probleme anspricht.“

Und ab und zu dürfe er auch mal denken: „Jetzt könnt ihr mich alle gernhaben!“ Auch das ist laut Reischl menschlich– „solche Menschen brauchen wir in der Kirche.“ Auch der Röhrmooser Bürgermeister Dieter Kugler wünschte Christan Ulbrich alles Gute und Gottes Segen für die Zukunft.

Glückwünsche zur Diakonweihe kamen auch von Schwester Gabriele vom Franziskuswerk Schönbrunn und von der stellvertretenden Pfarrverbandsratsvorsitzenden Beatrix Haneke.



Pfarrer Monsignore Michael Bartmann wünschte dann auch noch im Namen der Kollegen des Pfarrverbandes alles Gute für die Zukunft. Natürlich hatten alle Gratulanten auch ein Geschenk für den neuen Diakon dabei. Bei einem Gläschen Sekt oder Orangensaft hießen auch die Mitglieder der Pfarrgemeinde den Diakon willkommen und ratschten miteinander.

Kluas Rabl