Spatenstich für Katastrophenschutzhalle

Hebertshausen – Der Kies für den ersten Spatenstich lag gestern unter einer dichten Schneedecke, doch dem Festakt zum offiziellen Baubeginn der Katastrophenschutzhalle des Landkreises Dachau tat dies keinen Abbruch. Schließlich ging es bei dem Termin, zu dem Vertreter der Feuerwehr, Hebertshausens Bürgermeister Richard Reischl, die stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki und Vertreter des Buchloer Generalunternehmens Rudolf Hörmann gekommen waren, um einen zwar wichtigen, aber doch symbolischen Akt zu begehen.

Denn tatsächlich laufen die Bauarbeiten für das 5,2-Millionen-Euro-Projekt des Landkreises schon einige Wochen. Direkt angrenzend an das Feuerwehrhaus entsteht am Ortsausgang von Hebertshausen eine großzügige Halle, in der Materialien und Gerätschaften für den Katastrophenschutz im Landkreis zentral gelagert werden. Angegliedert wird ein Verwaltungstrakt für die Kreiseinsatzzentrale der Feuerwehr samt Schulungszentrum plus Kalthalle für ein Sandlager.

+ So soll die Katastrophenschutzhalle später einmal aussehen, wenn sie fertig ist. © Petra Schafflik

Alles in allem ein deutlich größerer Umfang, als dies bei den ersten Überlegungen noch anvisiert war, sagte Landrat Stefan Löwl beim Spatenstich. Wo zunächst nur die Anmietung einer landwirtschaftlichen Halle als Unterstellmöglichkeit angedacht war, wird jetzt ein richtiger Katastrophenschutz-Stützpunkt errichtet.

Engagiert mit vorangetrieben hat das Projekt Kreisbrandrat Franz Bründler, der sich glücklich schätzt, „dass es jetzt so läuft“. Wie wichtig ein gut funktionierender Katastrophenschutz ist, habe nicht zuletzt die Corona-Pandemie gezeigt, betonte Bründler. So konnten die eingespielten Kräfte im Landkreis „mal eben in einer Woche eine Corona-Teststrecke hinzaubern“.

Abgesehen von der Pandemie ist ein schlagkräftiger Katastrophenschutz wichtig, sagte Bürgermeister Richard Reischl. Als aktiver Feuerwehrler wisse er nur zu gut um die bisher komplizierte Logistik, wo bei jedem Hochwasser das Material erst bei 35 Ortsfeuerwehren im ganzen Landkreis zusammengesucht werden musste, bevor die Kräfte ausrücken konnten. Künftig lagert sämtliche technische Ausrüstung von Pumpen und Notstromaggregate bis zu Schaufeln und Sandsäcken zentral in der Katastrophenschutzhalle.

Hebertshausen als Standort der Katastrophenschutzhalle bietet den Vorteil, dass gleich zwei Feuerwehren in der Nähe sind: die Hebertshauser als direkter Nachbar und die Feuerwehr Ampermoching quasi in Sichtweite am nächsten Ortseingang. Aus dieser Lage erhofft man sich Synergieeffekte, schließlich muss die Katastrophenschutzhalle auch betreut, Fahrzeuge und Maschinen müssen gewartet und das Material kontrolliert werden.

Doch nicht nur die Errichtung eines zentralen Stützpunkts für den Katastrophenschutz ist wegweisend. Auch die Organisation des Vorhabens ist neu: Erstmals setzt der Landkreis auf eine „Öffentlich-Private-Partnerschaft“, lässt den Neubau komplett vom Allgäuer Bauunternehmen Rudolf Hörmann als Generalunternehmer errichten. „Alles aus einer Hand“, wie Hörmann-Geschäftsführer Rolf Hörmann betonte.

Auch die Bauweise ist ungewöhnlich. Die 22 mal 53 Meter große Halle plus angebautem Verwaltungstrakt wird vollständig aus Holz gebaut. Ein Werkstoff, mit dem das Buchloer Unternehmen langjährige Erfahrung hat, so Hörmann. Allerdings: Von außen wird vom Holz am Ende nichts zu sehen sein. Denn Fassade und auch die Innenwände der Büros werden, so war es Vorgabe der Ausschreibung, vollständig verputzt. Aber der Einsatz vorgefertigter Holzbauteile ist im Sinne der Nachhaltigkeit und hilft, die Bauzeit kurz zu halten.

Das Richtfest plant Landrat Löwl im Frühjahr, bezugsfertig soll die Katastrophenschutzhalle Ende Oktober 2021 sein.