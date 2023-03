Streit um geplanten Radweg in Hebertshausen

Hebertshauser Bürgermeister und Bund Naturschutz sind uneins

Ein Feldweg zwischen Unterweilbach und Hebertshausen soll zum Radweg ausgebaut werden. Doch der Bund Naturschutz kritisiert die Pläne.

Unterweilbach – „Wir würden gerne nach Dachau radeln, ich in die Arbeit, meine Tochter und einige andere Kinder in die Schule“, sagt Birgit M. aus Unterweilbach. Seit Jahren erwarten die 47-Jährige und viele weitere Bürger dringend den Radweg von Unterweilbach zum S-Bahnhof, den die Gemeinde Hebertshausen fertig geplant hat. Doch für den Weg gibt es nicht nur Zustimmung. Kritik kommt von Anfang an und nach wie vor vom Bund Naturschutz (BN). Nun hat sich der Dissens zwischen Gemeinde und Umweltverband derart hochgeschaukelt, dass Bürgermeister Richard Reischl (CSU) seine BN-Mitgliedschaft gekündigt hat.

BN sieht nur Nachteile

Auslöser war eine Anfrage des BN-Kreisvorsitzenden Roderich Zauscher beim Landratsamt, ob die verpflichtenden ökologischen Begleitmaßnahmen sowie Ausgleichsflächen auch sichergestellt seien bei dem Projekt. Andernfalls fordert Zauscher die Einstellung des Baus. Ein Unding, findet der Bürgermeister. Da setze sich der BN bayernweit für Radwegebau ein, will aber in Unterweilbach einen Radweg verhindern. Der BN sei natürlich für Radwege, „aber diese Variante bringt nur Nachteile“, sagt Zauscher.

Worum geht es überhaupt? Damit Radler sicher von Unterweilbach zum S-Bahnhof in Walpertshofen kommen, soll ein vorhandener Feldweg entlang der ehemaligen Bahnlinie zu einem Radweg ertüchtigt werden. Das hat der Gemeinderat 2020 entschieden. Die Strecke wird aus ökologischen Gründen nicht asphaltiert, sondern mit einer wassergebundenen Decke versehen.

Der BN hält nichts von dem Vorhaben. „Wir sind vor vollendete Tatsachen gestellt worden“, kritisiert Ute Lindner, Vorsitzende der BN-Ortsgruppe Hebertshausen. Die Planungen der Gemeinde hätten ihn „erzürnt“, sagt BN-Kreisvorsitzender Roderich Zauscher. Denn an der alten Bahntrasse pflegt der BN seit gut 20 Jahren eine Fläche, ein wertvolles Biotop habe sich entwickelt. Zauneidechsen, Neuntöter, Orchideen und Enzian – viele geschützte Rote-Liste-Arten seien dort heimisch, so Zauscher.

Weg führt an Biotop vorbei

An diesem Biotop vorbei würde der Radweg führen. Doch durch Radler und vielleicht auch Spaziergänger befürchtet Zauscher eine Störung der sensiblen Tier- und Pflanzenwelt. Aufgrund der vom BN vorgetragenen Bedenken wurde dann von der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt der Naturschutzbeirat zur Planung hinzugezogen, die Gemeinde ließ 2021 ein artenschutzrechtliches Gutachten erstellen. Nach dieser Studie stehe dem Radweg nichts entgegen, informierte Bürgermeister Reischl jüngst in den Bürgerversammlungen. Mit dem Bau könne demnächst begonnen werden. Aufatmen bei den Unterweilbachern, die sich schon lange eine sichere Radroute zum Bahnhof wünschen. Ende gut, alles gut, möchte man meinen.

Doch der Bund Naturschutz hält nach wie vor nichts von der Streckenführung. Der Feldweg weiter östlich, der teilweise schon geteert ist, wäre eine bessere Variante, die nicht an einem Biotop vorbeiführe, sagt Lindner, die sich darin mit dem Kreisvorsitzenden einig weiß. Zudem werde ein nicht asphaltierter Radweg, wie er jetzt vorgesehen ist, bei schlechtem Wetter nicht genutzt, sorgt sich Zauscher. Auch fehle ein sicherer Anschluss des geplanten Radwegs nach Unterweilbach hinein, auf der anderen Seite ende der Weg „nach der Unterführung an der gefährlichsten Stelle“, so Lindner.

Rathauschef Reischl widerspricht vehement. „Wir haben alle Varianten durchgearbeitet.“ Ein konventioneller Radweg neben der Ortsverbindungsstraße sei keine Option. „Dort habe wir null Grundbesitz, der Weg wäre länger und hätte asphaltiert werden müssen.“ Die vom BN favorisierte Route über den Weilbacher Berg weise eine Steigung von 12 Prozent auf.

Gemeinde hat alle Varianten geprüft

„Nicht einfach für Radler, zudem wäre der Weg dann nicht barrierefrei.“ Den Weganschluss in Unterweilbach werde man mit der Polizei abstimmen, in Walpertshofen die Strecke als Radweg neben der Straße weiterführen bis zum Bahnhof.

Auch Reischl schätzt das Biotop, das sich am alten Bahndamm durch die Pflege der Ehrenamtlichen entwickelt hat: „ein Naturschatz“. Deswegen werde die Gemeinde „liebend gerne“ und zuverlässig „alles tun, was das Gutachten uns vorgibt“. Da geht es um die ökologische Baubegleitung mit beispielsweise einem Reptilienzaun zum Schutz der Eidechsen.

Dass diese Maßnahmen auch sichergestellt sind, wenn nun schon die vom BN ungeliebte Variante kommt, das war der Anlass für die Mail von Roderich Zauscher. „Damit die Untere Naturschutzbehörde dort gelegentlich vorbeischaut.“ In Hebertshausen würde der Bund Naturschutz gerne mit der Gemeinde zusammen diese ökologische Baubegleitung erarbeiten, um das Biotop bei den Baumaßnahmen zu schützen. „Wir möchten mit ins Boot geholt werden, denn wir haben das Know-How“, sagt Vorsitzende Lindner. Doch danach sieht es nicht aus. „Mein Ansprechpartner ist die Untere Naturschutzbehörde“, sagt Rathauschef Reischl.

Unterweilbacher wünschen sich Radweg

Birgit Maurer (47) aus Unterweilbach sowie ihre Tochter Johanna (12) warten schon auf den neuen Radweg. Sie würden gerne in die Arbeit und Schule nach Dachau radeln: „Ab Prittlbach ist es kein Problem, aber bis man dahin kommt, ist es sehr umständlich – oder zu gefährlich.“ Auf der Weilbacher Straße zu radeln, sei aufgrund der Autos, die auf der Landstraße 100 Stundenkilometer fahren dürfen, für die Kinder sehr riskant. Die Alternative: „Den steilen Weilbacher Berg hinauf, dann über die Felder bis Hebertshausen, bedeutet einen anstrengenden Umweg.“ Den Umweg nehmen die Kinder nicht gerne in Kauf, sie selbst kommt ungern verschwitzt in der Arbeit an. Darum sei der Weg am alten Bahndamm entlang ihrer Meinung nach die beste Variante, auch zur S-Bahn. Es handle sich jetzt um einen Feld- und Wiesenweg, der im Sommer ab und an gemäht wird. „Spaziergänger gehen dort jetzt schon, viele mit Hund, auch Mountainbike-Fahrer sind dort unterwegs, die stört das Gras ja nicht.“

Birgit M. hofft, dass sie und die Schüler aus Unterweilbach bald auf direktem Weg nach Dachau radeln können. „Schließlich heißt es ja immer, die Kinder bewegen sich zu wenig – das Radeln wäre optimal.“ Auch der Umweltaspekt sei in aller Munde: „Man soll aufs Auto verzichten – und dann wird es einem so schwer gemacht!“

