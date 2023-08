Tennisclub an der Amper feiert in Hebertshausen 50-jähriges Bestehen

Glückwünsche zum 50-jährigen Bestehen: Bürgermeister Richard Reischl, TCA-Vorsitzender Wolfgang Schmid und BLSV-Kreisvorsitzender Günter Dietz (von links). © ps

Hinter vier gepflegten Plätzen und einem Tennisheim steht jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement. Der TCA blickt auf eine bewegte Geschichte zurück, geprägt von Initiativen, Sportlichkeit und der Freude am Tennis.

Hebertshausen – Wenn Tennisbegeisterte in Hebertshausen jetzt vier gepflegte Plätze und ein solides Tennisheim vorfinden, dann ist das dem Engagement all der Ehrenamtlichen zu verdanken, die vor 50 Jahren den Tennisclub an der Amper (TCA) gegründet haben. Und die damals tatkräftig angepackt haben, um auf einem gemeindlichen Grundstück östlich des Sportgeländes der Spielvereinigung Hebertshausen vier Sandplätze anzulegen, wo vorher eine Wiese war.

Das Sportheim wurde komplett in Eigenregie errichtet

Aus heutiger Sicht gelte es zu würdigen, „wie viel Initiative und Mut hinter so einem Projekt stehen“, betonte Vorsitzender Wolfgang Schmid am vergangenen Sonntag beim Tag der Offenen Tür, zu dem der TCA anlässlich des runden Geburtstags aufs Sportgelände eingeladen hatte. Bei Blick zurück erinnerte Schmid daran, wie auch das Sportheim dann im Jahr 1989 komplett in Eigenregie errichtet worden ist: „Ein richtiges Bauprojekt!“

Schon 1977 war die Anlage um zwei Plätze erweitert worden, die man später wieder aufließ, als der Tennisboom nachließ. Auf dieser Fläche entstand auf Initiative der Volleyball-Abteilung des Sportvereins nun eine Beachsportfläche, die im Frühjahr eingeweiht wurde. Auch Tennis lässt sich auf Sand spielen, sagte Schmid, der sich von der neuen Nachbarschaft „Synergien und Zusammenarbeit“ erhofft.

Gut 100 Sportler sind derzeit beim TCA aktiv

Wie viele Tennisvereine hat auch der TCA ein Auf und Ab bei den Mitgliederzahlen erlebt. 1993 war mit 421 Mitgliedern der historische Höchststand erreicht, vor fünf Jahren mit 70 ein Tiefpunkt. Aber inzwischen sind wieder gut 100 Sportler beim TCA aktiv, darunter 30 Kinder und Jugendliche. „Eine Steigerung ist spürbar, darüber sind wir froh.“

Ein Lob für die engagierte Arbeit sowie eine Ehrenurkunde des BLSV überbrachte Kreisvorsitzender Günter Dietz: „Ein toller Verein, der wie eine Familie ist!“ Auch die Jugendarbeit würdigte Dietz ausdrücklich als „hervorragend“. Der TCA sei bekannt für Breitensport. Mit dabei hatte Dietz auch einen Gerätegutschein des Verbands, den er mit derselben Summe aufgestockt hatte.

Eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 500 Euro überbrachte Bürgermeister Richard Reischl, der ebenfalls zum runden Geburtstag auf der Anlage vorbeischaute. Zur Feier des Jubiläums hatte der TCA keine steife Feier geplant, sondern eine sportliche Variante mit Tag der Offenen Tür, Show-Match, Schleiferlturnier und Schnupper-Tennis. Leider spielte das Wetter nicht besonders mit, so dass nur wenige Bälle übers Netz flogen.

Doch viele Mitglieder schauten vorbei, bei Kaffee und Kuchen wurde geratscht und Erinnerungen wurden ausgetauscht. Und eines ist beim TCA immer vorhanden, das betonte BLSV-Kreisvorsitzender Dietz ganz richtig: „Spaß und Leidenschaft am Tennis!“