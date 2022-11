Den Nerv des Publikums voll getroffen

Von: Petra Schafflik

Teilen

Um erlebnishungrige Bauern und misstrauische Ehefrauen geht es im neuesten Stück der Theaterfreunde Hebertshausen. © ps

Die Theaterfreunde Hebertshausen spielen derzeit das lustige Stück „Herkules der Musterstier“. Dabei geht es allerdings weniger um tierische, als vielmehr um menschliche Helden.

Hebertshausen – „Und das alles nur, weil wir zwei Deppen was erleben wollten.“ So das augenzwinkernd-reumütige Fazit der beiden „Helden“ zum Schluss der gelungenen Aufführung von „Herkules der Musterstier“. Mit diesem heiteren Stück haben die Theaterfreunde Hebertshausen am vergangenen Wochenende die Zuschauer zum Lachen gebracht.

„Eine super Aufführung“, „die Truppe spielt richtig gut“, „beste Unterhaltung“, „macht Spaß“, „ein schöner Abend“ – so lauteten einige Stimmen aus dem Publikum, das die Inszenierung mit viel Applaus bedachte. Die Resonanz der Zuschauer im voll besetzten Pfarrsaal zeigte, dass sich das Engagement der Theaterfreunde Hebertshausen auch heuer wieder gelohnt hat.

Seit 37 Jahren gibt es die Gruppe, seit zehn Jahren laufen die Proben unter der Regie von Martina Maurer und Sylvia Schlabitz. „Das Schwierigste ist immer die Auswahl des Stücks“, erzählt Schlabitz, die gemeinsam mit Maurer wieder ein glückliches Händchen bewiesen hat. Denn das achtköpfige Ensemble, unterstützt von Souffleuse Christine Ruschke und Katja Dubitzky (Maske), brachte das heuer ausgewählte Werk mit großer Spielfreude auf die Bühne.

Dabei geht es bei „Herkules der Musterstier“ nur am Rande um einen preisgekrönten Zuchtstier, viel mehr aber um erlebnishungrige Bauern, misstrauische Ehefrauen, eine bisher heimliche Verlobung und auch eine vorlaute Magd. Das Stück entführt die Zuschauer in eine Zeit, als noch per Festnetztelefon kommuniziert wurde, aber heimliche Abenteuer trotzdem schiefgehen konnten.

Als „Landeier“ Sixtus und Alois, die im Münchner Nachtleben ganz andere Abenteuer erleben als erhofft, überzeugen Markus Maurer und Thomas Schlabitz. Ihre beiden erst eifersüchtigen, dann besorgten Ehefrauen Emma und Rosa geben wunderbar Sylvia und Veronika Schlabitz. Das erste Mal auf der Bühne steht Moritz Maurer in der Rolle als Polizist. Ihre ganz eigenen Interessen verfolgen geschickt Sohn Max (Dominik Schlabitz) und seine bisher heimliche Verlobte Susi (Christina Bekeszus).

Karten nur noch für eine Vorstellung erhältlich

Besonders viele Lacher und Szenenapplaus erntete Martina Maurer als „gschnappige“ Magd Zenzi, die sich gerne dumm stellt und felsenfest von ihrer Schönheit überzeugt ist. Weil trotzdem noch keiner angebissen hat, möchte sie unbedingt in dieses Mannheim reisen, weil es dort „einen Haufen toller Männer geben soll“.

Als am Ende die beiden arg malträtierten Abenteurer Sixtus und Alois reumütig zurück sind, bleibt als Fazit, was Ansager Peter Portner bei der Begrüßung dem Publikum schon mitgegeben hatte: „Männer, betrügt eure Frauen nicht!“

Die Theaterfreunde Hebertshausen führen „Herkules der Musterstier“ noch an vier Terminen im Pfarrheim auf, Karten gibt es nur noch für die Vorstellung am Freitag, 11. November, Beginn 20 Uhr. Reservierung bei Sylvia Schlabitz unter Telefon 0 15 20/4 18 35 38.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.