Spendenaktion für Ukraine: Überwältigende Hilfsbereitschaft - Fußballer packen mit an

Hand in Hand: Die Fußballer bilden zusammen mit weiteren Helfern zwei Reihen und schaffen die Spenden mit einer Kette in den THW-Lastwagen. © Klaus Rabl

In Ampermoching berichten Helfer von einer erfolgreichen Spendenaktion für Ukraine: Innerhalb eines halben Tages wurde eine ganze Lkw-Ladung gesammelt.

Ampermoching – So etwas hat Ampermoching noch nicht erlebt. In einer beispiellosen Spendenaktion für die vielen Menschen, die den schrecklichen Krieg in der Ukraine erleben müssen, gab es in kürzester Zeit Spenden in allen Variationen – Kleider, Mäntel, Kinder- und Babysachen, Windeln, Bettwäsche, Schlafsäcke, Decken, Kindernahrung, Hygiene-Artikel, Kissen, Getränke, Nahrungsmittel und vieles mehr.

Was war passiert? Marese Fuchsbichler, Jonas Fuchsbichler und Alexander Fellner aus Ampermoching geht die Not der Menschen in der Ukraine sehr zu Herzen. Spontan entschlossen sie sich am Vormittag des Faschingsdienstags zu helfen. Über WhatsApp riefen sie zu Spenden auf. Ihnen zur Seite stand Fußballchef Klaus Kirschner vom SV Ampermoching. Er stellte über WhatsApp den Kontakt zu seinem Kollegen von der SpVgg Hebertshausen, Markus Kreusel, her.

Erfolgreiche Spendenaktion in Ampermoching: Große Hilfsbereitschaft für Ukraine

Die Spenden wurden aus Platzmangel vorläufig vor dem Vereinsheim gelagert. © Klaus Rabl

Die Nachricht von der Spendenaktion verbreitete sich unter den Sportlern über WhatsApp in Windeseile in der ganzen Gemeinde.

Nicht nur die Fußballer waren sofort dabei. Sondern auch deren Familien, Freunde, Bekannte und Bürger. Am Abend strömten Menschen aus Ampermoching, Hebertshausen, Unterweilbach und den weiteren Ortsteilen zum Vereinsheim des SV Ampermoching. Sie kamen mit vollgepackten Autos, um den Menschen in der Ukraine in der Not mit dem Notwendigsten zu versorgen.

Ein Zimmer im Keller des Vereinsheims war in kürzester Zeit bis zur Decke vollgepackt. Die Spender wollten kein Ende nehmen. Die Kisten, Taschen, Tüten, Säcke und Schachteln stapelten sich vor dem Vereinsheim. Klaus Kirschner und seine Helfer vom SV Ampermoching sowie die Initiatoren waren überwältigt von so viel Hilfsbereitschaft.

Nach dem Abladen in den Supermarkt und weiteres eingekauft

Es kamen Leute, die Sachen abluden, dann in einen Supermarkt zum Einkaufen fuhren, um dann nochmals weitere Artikel abzugeben. Das sorgte schließlich für ein Problem. Wie sollten all die vielen Spenden nach München zur Sammelstelle der ukrainischen griechisch-katholischen Pfarrei kommen?

Die vorgesehenen Transportautos konnten die vielen Spenden nicht bewältigen. Die rettende Idee: Das THW kann vielleicht helfen. Der folgende Ablauf wurde berichtet: Anruf eines Helfers beim THW: „Könnt Ihr uns helfen? Wir bräuchten einen Lastwagen zum Transport der Sachspenden nach München“. Antwort THW: „Wir sind in einer halben Stunde da“. Tatsächlich reichte der eine Anruf und innerhalb einer halben Stunde waren zwei THWler mit einem Lastwagen zu Stelle.

Fußballer unterbrechen Training und helfen beim Lkw-Beladen

Die nebenan übenden Fußballer der Herrenmannschaft unterbrachen sofort ihr Training, als Klaus Kirschner sie um Hilfe bat. Zwei Ketten wurden gebildet und im Nu waren die Spenden im Lastwagen untergebracht.

Eile war geboten, denn die Sammelstelle in München war nur bis 21 Uhr besetzt. Telefonisch kündigte Klaus Kirschner den Transport aus Ampermoching dort an. Um 20.15 Uhr ging es in Richtung Landeshauptstadt. Was sie in der Sammelstelle erwartete, „war gigantisch“, erzählte Klaus Kirschner. „Da waren Sachspenden aufgehäuft bis unters Dach. Lastwagen an Lastwagen standen bereit, um die sortierten Spenden aufzuladen. Mir wurde gesagt, dass an die 200 Leute die eingegangenen Sachspenden sortiert und teilweise auch beschriftet haben. Eine Riesenarbeit.“ Am heutigen Donnerstag sollen all die Spenden in die Ukraine transportiert werden.

Initiatoren sind sehr dankbar für spontane Helfer und Spender

Überwältigt von der Hilfsbereitschaft: Markus Kreusel, Marese Fuchsbichler und Klaus Kirschner (v.l.) freuen sich über die vielen Sachspenden. © Klaus Rabl

Die Initiatoren, der Vorstand des SV Ampermoching, die Fußballer aus Ampermoching und Hebertshausen und alle Helfer sind allen, die spontan bei der Spendenaktion mitgemacht haben, sehr dankbar. Dazu gehören auch Mitglieder aus weiteren örtlichen Vereinen.

Marese Fuchsbichler: „Es hat mich mehr als überrascht, dass unsere Spendenaktion innerhalb eines Tages, noch dazu am Faschingsdienstag, so viele Leute erreicht hat. Durch die Unterstützung von Klaus Kirschner ging es natürlich noch besser. Er kennt viele Leute und ist ein toller Organisator. Ohne ihn wäre die Aktion vielleicht nicht so erfolgreich gewesen“. Kirchner reicht das Lob gerne weiter: „Ich bin stolz auf die Fußballer des SV Ampermoching und der SpVgg Hebertshausen. Sie haben die Aktion voll unterstützt und durch die Verbreitung der Aktion viele Spender zum Mitmachen angeregt.“

Klaus Rabl