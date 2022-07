Unmut beim SKC Waldfrieden in Hebertshausen

Teilen

Ließ ordentlich Dampf ab: Vorsitzender Leonhard Liegsalz (stehend). © Rabl

„Dies ist mein vorletzter Bericht als Mitglied des Vorstandes des SKC Waldfrieden. Nächstes Jahr ist für mich endgültig Schluss“, sagte der Vorsitzende Leonhard Liegsalz.

Hebertshausen - Gleich zu Beginn der Mitgliederversammlung also keine gute Nachricht, die Liegsalz da mitgebracht hatte, das zeigten die ernsten Gesichter der 28 Kegler. Liegsalz zog also ein vorletztes Mal Bilanz: Im Vergleich zu 2021 hat der Verein fünf Mitglieder verloren, heute sind noch 100 Kegler dabei.

Große Mühe gehabt, eine Mannschaft zusammenzubekommen

Das vergangene Jahr war sportlich hauptsächlich dadurch geprägt, dass „wir größte Mühe hatten, immer eine komplette Mannschaft zu den Spielterminen zusammenzubringen“, so Liegsalz. Besonders bedauerlich war der Rückzug der Frauenmannschaft. Immerhin hat der Club keine finanziellen Sorgen.

Im Bereich der geselligen Veranstaltungen konnten die Sportler zumindest ein gut besuchtes Sommerfest mit Pokalkegeln feiern. Weihnachtsfeier und Volksfestbesuch mussten coronabedingt abgesagt werden.

Unmut im Verein gab es wegen des alternativen Weihnachtsessens. Liegsalz’ Intention dabei war es, das Wiedersehen der Mitglieder nach dem vorläufigen Ende der Pandemie zu feiern. Der Club wendete dafür rund 1000 Euro. Doch das reichte einigen nicht. Liegsalz erzählt enttäuscht: „Zu meinen Ohren kamen Beschwerden darüber, dass nicht auch noch die Getränkekosten für alle übernommen wurden. Ich gestehe, das war eine Unverschämtheit. Wer solche Fehler macht, ist für ein Vorstandsamt nicht mehr geeignet.“ Ironisch fuhr er fort, dass er in den vergangenen Monaten nicht mal in der Lage war, „ein Treffen unserer Frauen“ zu organisieren.

Leonhard Liegsalz hat mehrfachen Grund zur Klage

Liegsalz ist noch wegen einer anderen Sache enttäuscht: die mangelnde Teilnahme seiner Mitglieder bei bestimmten Anlässen. Wie beim Aufruf zur Teilnahme an der Jubiläumsveranstaltung 125 Jahre Schützen Waldfrieden: „Anscheinend war der Aufruf so schlecht formuliert, dass ich am Ende, wie immer bei solchen Gelegenheiten, der einzige Teilnehmer vom SKC war. Mein Dank geht an Martin Lang, der bei den MKV-Versammlungen in den Jahrzehnten mein einziger Begleiter war.“

Er ergänzte: „Über fehlende Ehrungen von Seiten des Clubs möchte ich mich nicht beschweren, weil nach Meinung vieler ich selber der Club bin. Und damit auch für alles zuständig bin. Also bin ich auch selbst schuld, wenn ich zu meinem 50-jährigen Clubjubiläum keine Ehrung bekommen habe.“

Nachdem der Vorsitzende etwas Dampf abgelassen hatte, fuhr er mit seinem Tätigkeitsbericht fort. „Es gibt auch positive Nachrichten“, so Liegsalz. Nach längerer Durststrecke haben sich wieder zwei aktive Frauen angemeldet. Und: „Wir haben jetzt wieder einen Vereinswirt“, erklärte Liegsalz. Deshalb hatte Liegsalz eine Bitte an seine „Pappenheimer“, wie er sie nannte: „Lasst Euch nicht fünf Minuten vor Bewirtungsbeginn noch schnell zwei Bier aus dem Automaten, weil es da ein bisschen billiger ist. Auch die Wirtsfamilie muss von ihrem Job leben können.“

Lesen Sie auch Im Bergkirchner See kann wieder gebadet werden

Vereinsbeitrag muss demnächst angehoben werden

Ein Thema war dann der Vereinsbeitrag. Derzeit zahlen aktive Kegler 15 Euro im Monat. Dieser Beitrag ist seit dem Einzug ins Vereinsheim im Jahre 1999 stabil geblieben, obwohl er aufgrund der Inflationsrate inzwischen nur noch halb so viel wert sei. Vom Beitrag gehen jeden Monat 5 Euro an den MKV, BSKV und DKB. Es bleiben für den Verein jährlich 10 Euro. Damit werden sämtliche Kosten des Vereins getragen, auch Strom- und Heizkosten. „Ich wollte das nur mal feststellen. Eine Beitragserhöhung wird ein Thema bei der nächsten Mitgliederversammlung sein“, warnte Liegsalz vor.

Auch gegen Ende hatte Liegsalz keine guten Nachrichten: Der bayerische Sportkeglerverband hat im Zeitraum von 2016 bis 2021 mehr als 4000 Mitglieder verloren. „Diese Entwicklung betrifft auch unseren Club. Zum Glück sind die Aktiven von Edelholz zu uns gekommen, sonst hätte es letzte Saison bitter ausgeschaut.“

Von Thomas Pietzonka kam der erfreuliche Kassenbericht. „Es gab zwar weniger Einnahmen im vorigen Jahr. Wir stehen aber immer noch auf guten finanziellen Beinen“.

Sportleiter Martin Lang gab die Platzierungen der Herrenmannschaften in der vergangenen Saison bekannt: 1. Mannschaft 4. Platz; 2. Mannschaft 5. Platz; 3. Mannschaft 6. Platz; 4. Mannschaft 3. Platz. Von Jugendwart Tilo Schumann war zu hören, dass derzeit die Jugendarbeit schwierig ist. „Corona hat da viel angerichtet. Verstärkungen bei der Jugend wären dringend notwendig.“

khr

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.