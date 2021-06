Gemeinderat stimmt Parkhaus und Wohnheim am Hebertshauser Bahnhof – Anwohner weiterhin skeptisch

Vertragsausarbeitung beginnt

Von Petra Schafflik schließen

Heute schon Antworten finden auf die Fragen der Zukunft – dieser schwierigen Herausforderung versucht sich aktuell der Gemeinderat in Hebertshausen zu stellen. Und zwar konkret bei einem Vorhaben, das am S-Bahnhof ein Parkhaus in Kombination mit einem Wohnheim für Auszubildende vorsieht. Der Clou: Für das Projekt, das in Kooperation mit Deutscher Bahn, Stiftung Azubiwerk und der Münchner Park & Ride GmbH läuft, müsste die Gemeinde sich finanziell mit keinem Cent beteiligen.

Hebertshausen ‒ Erste Konzepte wurden im März öffentlich präsentiert, danach in kleinen Runden beraten und nachjustiert. Tatsächlich wünscht sich die Gemeinde ein Parkhaus mit 360 Stellplätzen und der Option, bei Bedarf später eine weitere Etage mit 120 Parkflächen aufzustocken. Doch statt der noch im März anvisierten 200 Wohnplätze für Auszubildende (wir berichteten) liegt die Ziellinie jetzt bei nur mehr 100 Unterkünften.

Damit das Vorhaben vorankommt, beriet der Gemeinderat erneut. Und zwar in einer Sondersitzung, „denn für Hebertshausen ist das schon eine ungewöhnliche Dimension“, wie Bürgermeister Richard Reischl (CSU) erklärte.

Vielleicht eine zu große Dimension? Das finden jedenfalls die Anwohner, deren Bedenken Norbert Göttler den Gemeinderäten vortrug. Der Bezirksheimatpfleger und Publizist wohnt selbst in Walpertshofen, wo der S-Bahnhof mit dem Pendlerparkplatz liegt. Dennoch möchten die Gemeinderäte das Vorhaben weiterführen, votierten mehrheitlich dafür, einen städtebaulichen Vertrag auszuarbeiten. Über die Aufstellung eines Bebauungsplans will man erst 2023 entscheiden. Dann, so die Hoffnung, lässt sich der künftige Bedarf an Pendlerparkplätzen sicherer einschätzen. Denn aktuell hat die Corona-Pandemie das Mobilitätsverhalten der Bürger stark verändert.

Einige Hintergründe des Projekts sind im Rat unstrittig: Um die Verkehrsströme besser in den Griff zu bekommen, sollen mehr Bürger vom Auto auf die Bahn umsteigen. Vor der Pandemie war der Parkplatz am S-Bahnhof regelmäßig überfüllt, „uns fehlen rund 80 Plätze“, so Bürgermeister Reischl. Ein Parkhaus zu bauen liegt nahe, „wenn wir mit Landschaft und Flächen verantwortungsvoll umgehen“, so Reischl.

Umso besser, wenn die Park & Ride GmbH so eine Hochgarage für die Gemeinde kostenfrei errichtet. Auf Gelände der Bahn, das aber das Verkehrsunternehmen nur bereitstellt, wenn parallel die Stiftung Azubiwerk Unterkünfte für Lehrlinge dort bauen darf. Wohnheime für junge Leute in Ausbildung haben in Großstädten durchaus Tradition. Aber funktioniert so ein Azubi-Wohnen am ländlichen S-Bahnhof? Die Gemeinde will sich sicherheitshalber die Option offenhalten, fünf Jahre nach Start des Projekts zu prüfen, ob es funktioniert. Und die Wohngebäude zurückkaufen, falls es Probleme geben sollte.

Die Anwohner aber sind skeptisch, ihre Sorgen formulierte Norbert Göttler, dem der Gemeinderat explizit Rederecht erteilte. „Wir brauchen mehr Parkplätze, einem modularen Ausbau steht nichts im Weg.“ Skeptisch gesehen werde das Azubi-Wohnen. „Nicht weil wir gegen Jugendliche sind“, betonte Göttler. Aber 100 junge Leute in Walpertshofen, wo gerade einmal 20 Bürger leben und es keinerlei Infrastruktur gebe, das sei für die Sozialpädagogen dann schon eine Aufgabe. „Wir befürchten einen sozialen Brennpunkt.“ Das Wohnheim, davon ist Göttler überzeugt, „ist ein Preis, den unsere Gemeinde nicht zahlen sollte“. Besser könnten Auszubildende dezentral untergebracht werden.

Die sozialpädagogische Begleitung sei sichergestellt, betonte Patrick Fronczek, Vorstand der Stiftung Azubiwerk. Und Lehrlinge in unterschiedlichen Ausbildungsberufen „sind keine Jugendlichen aus Problemfamilien“.

Grundsätzlich stehen hinter dem Vorhaben alle Fraktionen. „Die Komplexität spielt uns in die Hände“, betonte Stefan Ruhsam (CSU). Durch die notwendige lange Vorlaufzeit gebe es die Option zu reagieren, falls sich Parameter grundlegend änderten. Fest steht für Ruhsam aber: „Flächenversiegelung ist nicht das Mittel der Wahl, wir müssen mehr in die Höhe bauen und auf Mobilitäts-Hubs setzen.“ Das Vorhaben unterstütze die Entwicklung weg von der Straße hin zur Schiene.

In Sachen Klimaschutz „ist das der Beitrag, den wir leisten können“, betonte Marianne Klaffki (SPD). Die Entwicklung der Pendlerzahlen sei aktuell unsicher. „Aber nichts zu tun, wäre der falsche Weg.“

Grundsätzlich hinter dem Vorhaben steht auch der Freie Bürgerblock. Allerdings plädierte Martin Gasteiger dafür, erst 2023 den städtebaulichen Vertrag in Angriff zu nehmen, wenn es mehr Klarheit gibt.

Doch mit einer Mehrheit von 13 zu sechs Stimmen votierte das Gremium dafür, mit der Vertragsausarbeitung sofort zu beginnen. Und 2023 zu entscheiden, ob tatsächlich ein Bebauungsplan in Angriff genommen werden soll.