Verwüstungen auf Hebertshausener Friedhöfen:zwei Verdächtige

Die Dachauer Polizei hat zwei Verdächtige ermittelt, die für die Verwüstungen auf den Friedhöfen in Hebertshausen verantwortlich sein könnten. Sie sind blutjung.

Hebertshausen – Die Polizei Dachau steht vor der Aufklärung desVandalismusfalls auf den beiden Friedhöfen in Hebertshausen. Als mögliche Täter sind zwei 15 Jahre alte Burschen ins Visier der Ermittler geraten.

Wie berichtet, hatten Unbekannte am Faschingswochenende auf dem neuen Friedhof in Hebertshausen mit „sinnloser Zerstörungswut“, so die Polizei damals, über 30 Gräber verwüstet, in dem sie Kreuze umrissen, Pflanzen beschädigten oderGrablaternen kaputt traten. Am alten, rund 300 Meter entfernten alten Friedhof warfen die Täter eine Bautafel die Treppe hinunter. Der Sachschaden liegt insgesamt im fünfstelligen Bereich.

Die Zerstörungen hatten in der Bevölkerung von Hebertshausen für Unverständnis und Wut gesorgt. „Beim Grab von meinem Papa wurde die Grablaterne total zerstört. Sie wurde wohl gegen den Grabstein geworfen, da dort Spuren zu sehen waren. Ich verstehe einfach nicht, was es für Idioten auf dieser Welt gibt! Unglaublich!“, sagte etwa eine Gemeindebürgerin.

Wie die Polizei Dachau mitteilt, habe sie gestern Vormittag konkrete Hinweise auf mögliche Tatverdächtige erhalten. Es soll sich um zwei 15-jährige Jugendliche handeln, die beide aus dem Landkreis Dachau stammen. „Den Hinweisen wird derzeit nachgegangen, und die Polizei Dachau ermittelt im Rahmen ihrer Möglichkeiten schnellstmöglich“, so Hauptkommissar Günter Findl. dn