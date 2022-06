Barrierefreiheit in Hebertshausen: Viel Luft nach oben

Die umgebaute Haltestelle an der Von-Mandl-Straße ist leider nicht barrierefrei. Die Behindertenbeauftragte Tanja Patti, Florian Bachmaier und Hans Kölbl vom Bauamt diskutieren mit Markus Ertl. © ps

Bei einem Rundgang mit mit Inklusionsbotschafter Markus Ertl testeten Bürgermeister Richard Reischl, wie behindertengerecht Hebertshausen ist. Das Ergebnis: Es ist viel Luft nach oben.

Hebertshausen – Einen roten „Daumen-runter“- und einen grünen „Daumen-hoch“-Button hatte Behindertenbeauftragte Tanja Patti mitgebracht zum Gemeinde-Rundgang mit Inklusionsbotschafter Markus Ertl. Der 48-jährige Lenggrieser ist seit einigen Jahren erblindet und engagiert sich dafür, „dass Menschen mit und ohne Behinderung ganz ungeniert einfach zusammenkommen“.

Ertls Schwerpunkt ist die Barrierefreiheit der digitalen Welt, aber er ist auch Experte, wenn es um Hindernisse für Rollstuhlfahrer geht. Und aus seinem Alltag kennt er natürlich im Detail sämtliche Hürden und Beschwernisse, mit denen Sehbehinderte zu kämpfen haben.

Auch in Hebertshausen. „In Sachen Barrierefreiheit sind wir bisher nicht gut aufgestellt, also eigentlich eher schlecht“, sagte Bürgermeister Richard Reischl (CSU), der Ertl gemeinsam mit Tanja Patti am Bahnhof abholte. Dem Rundgang schlossen sich Florian Bachmaier und Hans Kölbl vom Bauamt an. Schließlich sind sie es, die konkrete Umbauten in der Praxis begleiten.

Ziel der Gemeinschaftsaktion von Behindertenbeauftragten und Gemeinde war, sich gezielt mit den Bedürfnissen von Sehbehinderten zu befassen. Denn beim Stichwort Barrierefreiheit, erklärte Tanja Patti, „denkt man meist an Menschen im Rollstuhl, doch es gibt viele andere Einschränkungen“.

Und deshalb auch unterschiedlichste Hürden und Hindernisse. Tatsächlich war Markus Ertl keine fünf Minuten unterwegs, da musste bereits der rote „Daumen-runter-Button“ ausgepackt werden: Denn am Fußweg von der Unterführung zur Bahnhofstraße fehlt auf der Seite der Radständer eine markante Kante, an der sich jemand mit dem Blindenstock orientieren könnte. Auf der anderen Seite ist es nicht besser. Dort wachsen dornige Heckenrosenzweige in den Weg, denen ein blinder Mensch nicht auszuweichen weiß. Zwei typische Probleme, mit denen Sehbehinderte tagtäglich zu kämpfen haben.

„Aber ich bin nicht hier, um anzuklagen“, sagte Ertl. Dem engagierten Streiter für die Rechte behinderter Menschen geht es darum, auf Hürden aufmerksam zu machen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Abhilfe zu schaffen wäre.

Auf dem dreistündigen Gang durchs Dorf stoppte Ertl noch öfter. Weil Hecken und Bäume oft im unteren Bereich zurückgeschnitten sind, sodass der Blindenstock kein Hindernis signalisiert, doch Äste in Kopfhöhe dem blinden Passanten ins Gesicht schlagen. „Das kann gefährliche Folgen haben“, mahnt Ertl. Kritisch sind Mülltonnen am Gehweg, die für Sehbehinderte aber zur Stolperfalle werden.

Gefahrenpotenzial bergen Einmündungen, an denen der Gehweg vollständig abgesenkt ist. Was Menschen mit Rollator oder Rollstuhl das Leben erleichtert, kann für Blinde in die Katastrophe führen. Denn sie ertasten keine Barriere, gehen weiter und stehen bald orientierungslos in der Fahrbahn.

Eine Enttäuschung ist die nagelneu umgebaute Bushaltestelle an der Von-Mandl-Straße. Dort gibt es nun zwar einen hohen Bordstein, der das Einsteigen erleichtert. Doch zur echten Barrierefreiheit fehlen ein am Boden ertastbares Einstiegs- und Aufmerksamkeitsfeld für Sehbehinderte, eine überdachte Sitzgelegenheit und ein Fahrplan, der nach dem „Zwei-Sinne-Prinzip“ auch eine Sprachausgabe hat, erklärt der Inklusionsbotschafter. Vor allem: Der abgesenkte Bordstein ohne warnendes „Stoppfeld“ dürfte an der Einmündung nicht sein, gefährde sehbehinderte Menschen.

Kein gutes Resultat, zumal die Gemeinde hier explizit einen barrierefreien Ausbau beauftragt hat. Planern und Architekten fehle vielfach das Know-how, weiß Ertl.

Und das, obwohl laut Personenbeförderungsgesetz alle Haltestellen schon seit dem 1. Januar 2022 barrierefrei sein müssten, obwohl der Freistaat explizit das Ziel „Bayern barrierefrei 2023“ ausgegeben hat. Doch tatsächlich gibt es in Hebertshausen noch keine einzige barrierefreie Haltestelle.

Bilanz des Inklusionsbotschafters: „Das ist noch ein weiter Weg.“

„Besonderes Augenmerk auf Barrierefreiheit“ Im Gemeinderat präsentierten Bürgermeister Reischl und Inklusionsbotschafter Ertl die Ergebnisse des Rundgangs. Auf der Homepage der Gemeinde sei in Sachen Barrierefreiheit „schon viel Gutes dabei“, dagegen bleibe im öffentlichen Raum einiges zu tun, sagte Ertl. So führt am Rathaus eine Rampe zum Eingang, drin gibt es einen Aufzug. Doch Sehbehinderte sind orientierungslos, weil ein Leitsystem fehlt. Am neu gestalteten Friedhof Ampermoching habe „alles wunderbar gepasst“. Wichtigster Appell von Ertl: „Was heute noch nicht nach den Standards der Barrierefreiheit geplant wird, ist keine gute Investition.“ Die Gemeinde wolle „nächstes Jahr ein besonderes Augenmerk auf Barrierefreiheit legen und ein Maßnahmenpaket vornehmen“, sagte Reischl. Auch eine Art Aktionstag will man planen.

Stark eingeschränkt: Inklusionsbotschafter Markus Ertl (Mitte) brachte Blindenstöcke und Augenbinden mit. Mit auf dem Bild sind Florian Bachmaier vom Bauamt (links) und Bürgermeister Richard Reischl. © ps