Neue Holzschleiferei: Viele gute Vorschläge aus der Ideenwerkstatt

Von: Petra Schafflik

Auf diesem Areal soll das Quartier der „Neuen Holzschleiferei“ entstehen. Die bereits gefällte Silberpappel musste aber nicht diesem Projekt weichen, sondern war schwer geschädigt und nicht mehr standfest. © ps

Die Bürgerbeteiligung zur Neuen Holzschleiferei wurde sehr gut angenommen. Der Stand der Dinge wurde nun den Gemeinderäten präsentiert.

Hebertshausen – Viele Bürger haben sich im vergangenen November an der mehrtägigen Ideenwerkstatt zur Neuen Holzschleiferei beteiligt. Aus 750 Vorschlägen und Anregungen wurden inzwischen Themenkomplexe herausgearbeitet, die den Hebertshausern besonders am Herzen liegen.

Melina Hölzl vom Büro Nonconform, das die Bürgerbeteiligung organisiert hat, präsentierte den Gemeinderäten in der jüngsten Sitzung fünf Schwerpunkt-Cluster. Wie diese Punkte anschließend in die weitere Planung einfließen, erläuterte Hinrich Böttcher vom beauftragten Architekturbüro Grassinger Emrich.

„Es deckt sich viel mit den Zielvorgaben des Gemeinderats und dem, was wir Architekten hier vorhaben“, so Böttcher. Die Ergebnisse zeigten, so Bürgermeister Richard Reischl, „dass die Bürgerbeteiligung in einer so frühen Projektphase eine richtige Entscheidung war.“ Dem konnte der zweite Bürgermeister Martin Gasteiger (FBB) nur zustimmen. „Es ist wichtig, dass wir im Dialog bleiben und möglichst alle mitnehmen.“

Die Bürger, das erläuterte Melina Hölzl von Nonconform, wünschen sich Wohnformen für unterschiedliche Bedürfnisse, legen Wert auf lebendige Freiräume, hätten gerne einen gut sortierten Dorfladen. In dem zentralen Gebäude, das anstelle des alten Fabrik- und Wohngebäudes entstehen wird, soll eine „Bibliothek für fast alles“ entstehen, so der Arbeitstitel. Gemeint ist ein Haus, in dem die Gemeindebücherei Platz findet, aber auch Räume für Veranstaltungen, zudem Bereiche, wo sich Leute treffen können, wie auch Co-Working-Räume oder ähnliches. Ideen, die von den Planern bereits aufgenommen wurden, wie Architekt Hinrich Böttcher erklärte.

Der Entwurf, der beim städtebaulichen Ideenwettbewerb 2021 als Sieger hervorging, wurde inzwischen bereits weiterentwickelt. Themen seien Lärmbelastung, Mobilität, Fassadengestaltung, Mühlbach und Energie. Die überarbeitete Planung sieht einfachere Gebäudeformen vor, die Öffnung des Areals Richtung Freisinger Straße wurde verkleinert, um den Schalleintrag zu reduzieren. Den zentralen Bau, der anstelle des bestehenden Altbaus errichtet wird, sieht Architekt Böttcher als „kommunales Wohnzimmer“. Die geplante Kita rückt an die Ecke Tor-/Freisinger Straße mit der Freifläche orientiert zum Quartier. Der Quader des Mobilitäts-Hubs, in dem Autoparkplätze, dazu Car- und Bike-Sharing sowie Radstellflächen untergebracht werden, wird Richtung Nachbarschaft eine geschlossene Wand haben, davor Bäume dicht an dicht. „Es soll ausschauen wie ein Wald.“ Im Erdgeschoss des Mobilitäts-Hubs könnte ein Marktplatz entstehen. Alle Wohnformen, vom geförderten Wohnungsbau über frei finanzierte Einheiten bis zum genossenschaftlichen Wohnen sollen jeweils einzelnen Gebäuden zugeordnet werden.

So der Zwischenbericht des Architekten, der gleich einschränkt: „Wir sind noch Work in Progress.“

Grundsätzlich ist der Gemeinderat mit diesem Weg einverstanden. Dennoch gab es Bedenken im Detail. Martin Gasteiger (FBB) äußerte Zweifel, ob ein Markt in Hebertshausen funktioniert. Die Idee, Mobilitätsangebote zu machen und im Gegenzug weniger Autoparkplätze zu errichten, wie es die Stellplatzsatzung vorsieht, nannte Clemens von Trebra (CSU) „sehr ambitioniert, das wird hinten und vorne nicht reichen“. Denn konkret werden 174 Parkplätze geplant, laut Satzung wären 289 notwendig. Doch der Bürgermeister verwies auf ein Mobilitätsgutachten, das der Gemeinderat schon in Auftrag gegeben hat.

Den Rathauschef bewegen angesichts der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen andere Gedanken. Am Ende werde „die Frage der Finanzierung die beherrschende sein.“

Noch aber ist die Planung in einer frühen Phase. Deshalb war es den Bürgern ein Anliegen, weiter einbezogen zu werden. Auch die Gemeinderäte sehen es als wichtig an, das Interesse und die Begeisterung aufrecht zu erhalten. Ein „H-Mobil“, eine Art Info-Anhänger zum Projekt Neue Holzschleiferei, soll deshalb gebaut werden und künftig bei Festen und Veranstaltungen im Ort präsent sein.