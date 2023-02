Vom Bürgermeister zur Ballkönigin: Hexen zelebrieren ihre Show im Rathaus

Von: Petra Schafflik

Teilen

Verwandlung in fünf Minuten: Mit Andrea Seethaler und Melanie Rost waren erfahrene Visagistinnen am Werk. © Petra Schafflik

Am unsinnigen Donnerstag war einiges los im Hebertshauser Rathaus. Die Hexen zelebrierten eine besondere Show.

Hebertshausen – An Weiberfasching das Rathaus stürmen und allen Männern die Krawatte abschneiden: Mit diesem bekannten Szenario geben sich die Hexen in Hebertshausen schon lange nicht mehr ab. Vielmehr entwerfen die kreativen Damen aus der Rathausverwaltung stets eine bunte Aufführung, die von den Herren der Schöpfung dann einiges an Engagement und Leidensfähigkeit verlangt.

So auch heuer. Ideen haben sich die 13 teuflischen Wesen aus der Klausur des Rathausteams und Anekdoten im Jahreslauf geholt, dann wurde zwei Wochen entworfen und gedichtet. Schon stand die einstündige Show, bei der die Männer aus Rathaus und Bauhof, allen voran Bürgermeister Richard Reischl, mit dem notwendigen Humor die Hauptrollen zu übernehmen hatten.

Damit es an der nötigen Lockerheit nicht fehlt, ging es mit einem Trinkspiel los. Dann durfte Maksymilian Ratycz vom Bauamt eine Kochschürze mit aufgedrucktem Sixpack umlegen und in einem – immerhin – leeren Planschbecken Platz nehmen.

Männer mit Sixpack und Langhaarperücke

Nach der gelungenen Show: die Rathaushexen mit dem Männerteam, vorne rechts Maksymilian Ratycz mit Sixpack und links daneben Johann Kölbl mit blonder Mähne, in der Mitte Bürgermeister Richard Reischl im Ballkleid. © Petra Schafflik

Johann Kölbl hatte sich beim Gruppenbild zum Ehrenabend so unglücklich positioniert, dass es aussah, als hätte er einen Lockenkopf. Prompt durfte er mit einer Langhaarperücke ausprobieren, wie es sich mit einer blonden Mähne lebt. Dann war kreatives Geschick gefragt: Gemeinsam mit Geschäftsleiter Rudolf Grabl und Rathauschef Reischl durften Ratycz und Kölbl zu Pinsel und Farbe greifen, um die Leitwerte des Rathausteams auf eine Leinwand zu bannen. Mit dem farbenfrohen Ergebnis waren die Hexen nicht zufrieden. Zur Strafe müssen die Herren nun Rosen spendieren.

Auch das Bauhofteam wurde von den Hexen nicht geschont. Damit die Herren fit bleiben, sollten sie locker den Hula-Hoop-Reifen schwingen. Lacher waren hier vorprogrammiert.

Als Höhepunkt der Show durfte sich der Bürgermeister in ein Ballkleid samt Reifrock werfen, fingerfertige Stylistinnen sorgten für Hochsteckfrisur, lackierte Fingernägel und Makeup. Geduldig ließ Reischl das Prozedere über sich ergehen, seine einzige Sorge: „Ich habe eine Laufmasche.“

Mit Geschäftsleiter Grabl – kurzerhand in Frack und Zylinder gesteckt – absolvierte „Ballkönigin“ Reischl unter dem Applaus der Hexen einen Tanz. Überraschend erwiesen sich beide als routinierte Tänzer, die locker einen Fox samt Drehfiguren aufs Parkett legten. In Erinnerung an einen Feuerlauf, den das Team bei einem Workshop absolviert hat, musste sich Reischl noch in High-Heels Größe 43 zwängen, um einen Parcours zu absolvieren.

Zum versöhnlichen Ausklang ertönte schließlich vom Band „Always look on the bright side of life“. Ein Motto, das sich alle zumindest für den restlichen Vormittag zu Herzen nahmen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.