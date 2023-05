Vorbildliche Hebertshauser Wehr: Engagierte Jugend und Mitgliederzuwachs

Von: Petra Schafflik

Vorsitzender Thomas Kölbl (r.) überreichte an Georg Grahamer für 40 Jahre eine Urkunde. ps © PS

Lob gab es für die Hebertshauser Feuerwehr auf der Jahresversammlung: Die Mitgliederzahlen wachsen und die Jugend zeigt sich engagiert.

Hebertshausen – Ein aktives Vereinsleben, neue Mitglieder bei den Aktiven und eine engagierte Jugend: Die Bilanz der Feuerwehr Hebertshausen, die Vorsitzender Thomas Kölbl, sein Stellvertreter Jan Dotlacil sowie Kommandant Johannes Fallmann bei der Jahresversammlung präsentierten, kann sich sehen lassen.

Viele Erwachsene für den aktiven Dienst kamen neu zur Feuerwehr Hebertshausen

Auch ein Novum wurde vorgestellt: Weil jüngst einige Erwachsene ohne Feuerwehrerfahrung neu dazugekommen sind, wird für diese Quereinsteiger eine verkürzte Grundausbildung ins Leben gerufen, die von Juni bis September laufen soll. Weitere Interessierte dürften gerne noch dazukommen, so Fallmann.

Auch Bürgermeister Richard Reischl äußerte sich in seinem Grußwort begeistert von der positiven Entwicklung, die diese größte Wehr im Gemeindebereich nimmt. Ein Verdienst der jungen Vorstandschaft und des neuen Kommandanten, so Reischl.

Kreisbrandrat Georg Reichl betonte, als Nachbar und Partner im benachbarten Katastrophenschutz-Zentrum hätte man es mit der Hebertshausener Wehr „besser nicht erwischen können“.

Aktiv auch außerhalb von Einsätzen

Das vielfältige Vereinsleben rief der zweite Vorsitzende Jan Dotlacil in Erinnerung. 2022 organisierte die Hebertshausener Feuerwehr traditionelle Aktivitäten wie Christbaumsammeln, Steckerlfisch-Grillen oder Weihnachtsfeier. Bei der Fahrzeugweihe der Ampermochinger Wehr war man präsent und am Christkindlmarkt wurde ein Stand betrieben.

Engagierte Jugend

Über die engagierte Jugendarbeit berichtete Jugendwart Jakob Media, der gemeinsam mit seinem Stellvertreter Michael Vogl erst heuer neu bestellt worden ist. Die Jugend engagierte sich 2022 gemeinsam mit der Jugend der Ampermochinger Wehr bei 17 Übungen, auch Prüfungen wurden von einzelnen Jugendfeuerwehrlern erfolgreich absolviert. Die Jugendlichen in der Feuerwehr halfen mit bei Gemeinschaftsaktivitäten, alleinverantwortlich wurde der Martinsumzug in Hebertshausen gesichert. Und den beiden Jugendwarten ist es gelungen, in den ersten Monaten dieses Jahres weitere junge Leute für die Feuerwehr zu begeistert. Bei der Jahresversammlung in der Fahrzeughalle war eine Tischreihe allein von Jugendlichen belegt. Um den Nachwuchs ist es also gut bestellt.

43 Einsätze für die Ehrenamtlichen

Aber auch die aktive Mannschaft leistet engagierte Arbeit, wie der Bericht von Kommandant Johannes Fallmann zeigte. Nach der Pandemie gehen die Einsatzzahlen wieder nach oben, hätten aber nicht das ehemalige Niveau erreicht. Konkret 43 Mal musste die Hebertshauser Wehr ausrücken, wobei es meist um Brände (16) oder technische Hilfeleistung (19) ging. 330 Kräfte waren insgesamt im Einsatz und leisteten 6753 Helferstunden.

Übungen, Prüfungen und Investitionen

Daneben wurden 20 Übungen absolviert und verschiedene Prüfungen abgelegt. Wer helfen will, muss wissen, was zu tun ist. Genau deshalb absolvieren die Aktiven regelmäßig Lehrgänge vom Motorsägen-Kurs bis zur Schulung für den Chemikalienschutzanzug. Fürs laufende Jahr hat sich die Feuerwehr neben dem üblichen Programm nicht nur das spezielle Quereinsteiger-Programm vorgenommen. Auch in die Ausrüstung wird investiert: Den Unimog, der als Tanklöschfahrzeug dient, will man modernisieren, kündigte Fallmann an. Von der Gemeinde gebe es dafür bereits ein Budget.