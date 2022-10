Wenn Kinder ihren eigenen Spielplatz planen

Von: Petra Schafflik

Elemente für ihren „Traumspielplatz“ haben Mädchen und Buben beim Planungsworkshop in Prittlbach gebastelt. ps © ps

Mit großem Eifer waren die Kinder beim Workshop zur Neugestaltung des Spielplatzes in Prittlbach dabei.

Prittlbach – Trotz strömenden Regens rückten sie in Gummistiefeln und Regenjacken an: 20 Kinder und eine Handvoll Erwachsene stürzten sich voller Elan in den Planungsworkshop zur Neugestaltung des gemeindlichen Spielplatzes in Prittlbach.

Die idyllische Fläche hinter dem gerade eingeweihten Hans-Köchl-Haus grenzt an eine weitläufige Wiese, doch die technische Ausstattung des schön gelegenen Areals ist ein wenig in die Jahre gekommen, die Spielgeräte auch nicht mehr „up to date“.

Daher wird die Gemeinde den Spielplatz 2023 neu gestalten. Und dabei dem bewährten Konzept treu bleiben, das bereits mehrfach in der Gemeinde erfolgreich umgesetzt wurde: dass nämlich alle gemeinsam planen und auch beim Bau mitanpacken. Denn dann „können wir mit möglichst wenig Geld viel ermöglichen. Und am Ende kommt immer etwas Tolles raus“, so Bürgermeister Richard Reischl, der nach dem Spielplatzrundgang alle im Saal des Dorfgemeinschaftshauses begrüßte. Mit dabei war auch die Jugendreferentin des Gemeinderats, Katherine Staub.

Dann ging es gleich ans Werk: Planer Robert Schmidt-Ruiu, der als Experte mit im Boot ist, hatte Ton mitgebracht, Äste, Steine und Blätter wurden von den Kindern beim Rundgang gesammelt. An Arbeitstischen machten sich die Mädchen und Buben dann daran, um nach ihren Vorstellungen Elemente für einen „Traumspielplatz“ zu bauen. Bei der Ideensammlung waren zuvor schon Stichworte wie Kletterwand, Höhle, Wasserspielplatz, Baumhaus und Seilbahn gefallen.

Vieles haben die Kinder dann auch kreativ umgesetzt. „Da wurden detaillierte Ideen umgesetzt“, freut sich Planer Schmidt-Ruiu. Wie etwa das Modell eines Kletterturms aus Stein, der über eine Hängebrücke eine Baumhauslandschaft erschließt. Einzelne Vorschläge wird der Experte in der Planung aufgreifen, auch wenn natürlich nicht jeder Vorschlag im Detail realisiert werden kann. „So fehlt zum Beispiel für eine Seilbahn der Platz.“ Sobald der Plan steht, wird er dem Gemeinderat präsentieren. Dann soll der neue Spielplatz 2023 in einer Gemeinschaftsaktion gebaut werden.