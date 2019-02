100 Interessierte liefern Ideen beim Workshop zur Entwicklung der Gemeinde Hebertshausen

Über 100 Interessierte kamen zum Wirtshausgespräch über das sogenannte Integrierte städtebauliche Etnwicklungskonzept (ISEK) in die Olympia-Sportgaststätte.

Hebertshausen – Sie alle wollen sich beteiligen an der Entwicklung der Gemeinde. Bei der Veranstaltung hatten sie Gelegenheit, Ideen, Vorschläge oder Anregungen zur Gestaltung ihrer Heimatgemeinde zu formulieren.

„Seit einem Jahr schwirren die Begriffe ISEK, Konzept und Entwicklung in der Gemeinde herum. Was ist das eigentlich?“, fragte Reischl eingangs. Zur Antwort nahm er die Besucher auf eine bildliche Reise mit: „Stellen Sie sich ein großes Grundstück vor, das da in Form von Luftbildern und Planungsskizzen auf den Tischen liegt. Dieses Grundstück ist bebaut mit einem alten Haus. Dieses alte Haus hat viele Aufgaben. In den Räumen finden sich eine Schule, ein Rathaus, ein Wirtshaus und eine Kirche. Dieses alte Haus will die Gemeinde umbauen. Dazu bedarf es eines Architekten, der die Pläne ausarbeitet.“ Jetzt gelte es, Nutzung, Größe und Ausstattungen der Räume festzulegen. Möglicherweise kämen auch neue Räume hinzu, die vielleicht vor 40 Jahren noch nicht gebraucht worden seien, in der heutigen Zeit aber dringend benötigt würden.

„Diese Chance haben wir nur einmal“, sagte Reischl. „Ist einmal gebaut, wird es relativ schwer, das Bauwerk wieder umzureißen. Es hat eine Menge Geld gekostet und es steht fest in der Landschaft“, so der Bürgermeister.

Das Konzept beschäftigt den Gemeinderat seit einem Jahr, das gesamte „Haus“, also den gesamten Ortsteil Hebertshausen umzubauen. Der Gemeinderat stehe hier unter enormem Druck, meinte der Bürgermeister. „Läuft der Umbau verkehrt, dann müssen sich die Gemeinderäte ihr Leben lang ihre Entscheidungen vorhalten lassen.“

Dann waren die Besucher als aktive Ideengeber gefragt, gewissermaßen als „Architekten für die Zukunft des Ortes“. Die Köpfe der Teilnehmer aller Altersklassen, Männer und Frauen, Neubürger und Einheimische, senkten sich über die auf den Tischen ausliegenden Pläne und Luftbilder. Eine Vielzahl von Ideen, Meinungen und Vorschlägen kam zusammen.

Mehrfach wurde die Befürchtung geäußert, dass Hebertshausen zur Schlafstadt werden könnte. Dem gelte es, entgegenzutreten. Leider hat Hebertshausen in den letzten Jahren viel verloren. Es gibt keine Apotheke, keinen Supermarkt, keinen Metzger und keine Poststelle mehr.

Vorgeschlagen wurde, die Flächen rund um das Rathaus attraktiver gestalten. Ein Badeweiher war im Gespräch, die Nahversorgung müsse verbessert werden, ein sorgsamer Umgang mit Grund und Boden sei unabdingbar. Hier sollten Reserven für die folgenden Generationen erhalten bleiben. Auch der Bau von Mehrfamilienhäusern mit mehreren Etagen wurde angeregt, nicht zuletzt, um preiswerten Wohnraum für junge Familien und spezielle Wohnangebote für Einwohner mit geringerem Einkommen und Senioren – auch Betreutes Wohnen – zu schaffen.

Die Tischgespräche nahmen satte zwei Stunden in Anspruch. Die Luft im Saal war schon ein wenig verbraucht, einigen standen Schweißperlen auf der Stirn, denn es war warm geworden, als Planer Martin Birgel eine erste Bilanz vorstellte. Besonders beschäftigten die Themen „Nahversorgung“ und „medizinische Versorgung“ viele Hebertshauser. Als ein großes Problem werde auch der immer stärker zunehmende Verkehr in der Ortsdurchgangsstraße angesehen. Die Attraktivität rund um das Rathaus war ein weiterer Schwerpunkt. Auch eine bessere Nutzung des Amperlaufs, des Mühlbachs und der Hügellandschaft wurde mehrfach gewünscht.

Es seien Ergebnisse zusammengekommen, mit denen sich weiterarbeiten lasse, freute sich Birgel. Er lobte die Hebertshauser für ihre engagierte und konstruktive Mitarbeit: „Es war ein erfreulicher Abend“.

Zum Schluss verteilten der Planer und seine Mitarbeiterinnen Blankobierdeckel. Die Besucher sollten darauf ihre drei dringendsten Anliegen formulieren. Nun ist der Gemeinderat am Zug. Im März zieht er sich auf eine Klausur zurück, um weiter am ISEK zu feilen. Ein endgültiges Konzept für die Ortsentwicklung in den nächsten 15 bis 20 Jahren soll dann im Rahmen einer Ausstellung präsentiert werden.

Klaus Rabl