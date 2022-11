Wünsche und Anregungen sind gefragt: Ideenwerkstatt für die „Neue Holzschleiferei“ beginnt

Von: Petra Schafflik

Teilen

Direkt am Grundstück der künftigen „Neuen Holzschleiferei“ weist ein Plakat auf die Bürgerbeteiligung, in die „Ideenbox“ können Zettel mit Vorschlägen eingeworfen werden. Foto: nef © nef

Hebertshausen – Die Bürgerbeteiligung für das geplante neue Dorfgebiet „Holzschleiferei“ in Hebertshausen kommt jetzt in eine entscheidende Phase: Ab Mittwoch, 30. November, sind alle Hebertshauser eingeladen, sich das Gelände des künftigen Quartiers zwischen Freisinger und Torstraße anzusehen und danach ihre Ideen, Wünsche, Anregungen in einer Ideenwerkstatt einzubringen.

Unterstützt werden die Bürger dabei von Fachleuten aus Architektur, Städte- und Landschaftsplanung.

Ein paar Eckdaten sind gesetzt: Die „Neue Holzschleiferei am Mühlbach“ soll als Quartier in ökologischer Bauweise entstehen mit Einrichtungen und Angeboten, die für alle Hebertshauser einen Mehrwert bringen. Schwerpunkte sind inklusive Wohnformen wie Betreutes Wohnen, Mehrgenerationen-Wohnen, kulturelle und gemeinschaftliche Nutzungen sowie einladende Freiräume rund um den künftig renaturierten Mühlbach.

Auf Jahrzehnte prägend für das Ortsbild

Das Interesse an den Planungen für die „Neue Holzschleiferei“, die das Gesicht der Ortsmitte auf Jahrzehnte prägen wird, ist offenbar groß: Eine Online-Umfrage, die bis Mitte November gelaufen ist, erhielt über 500 Rückmeldungen, wie Bürgermeister Richard Reischl berichtet. In einer zweiten Stufe können alle Interessierten weiterhin auf einer digitalen Ideenwand im Netz und in 15 analogen Ideenboxen überall im Ort ihre Vorschläge einbringen für die künftige Nutzung des weitläufigen Areals im Herzen von Hebertshausen.

Ideenwerkstatt dauert drei Tage

Alle Anregungen, Wünsche und Gedanken bilden die Basis für die Ideenwerkstatt, die von Mittwoch, 30. November, bis Freitag, 2. Dezember, drei Tage lang laufen wird. Dazu wird in der Schulaula ein Ideenbüro eröffnen, an dem alle zu einem Gespräch vorbeikommen können. Auf dem Gelände der Holzschleiferei werden die geplanten künftigen Gebäude markiert sein, per Hebebühne können Interessierte einen Blick von oben auf das künftige neue Viertel mitten im Ort werfen. Abends, jeweils 19 Uhr in der Schulaula, gibt es einen Projekt-Dialogabend mit den Planern (Mittwoch), Fachreferate von Experten (Donnerstag) und eine Schlusspräsentation (Freitag). Am Samstag sind die Ergebnisse von 16 bis 19 Uhr in der Mehrzweckhalle zu sehen. Alle Infos gibt es auch unter neue-holzschleiferei.de.