„Vieles ist zusammengewachsen“

Mit einem Dankgottesdienst hat der Pfarrverband Röhrmoos-Hebertshausen in der Schönbrunner Klosterkirche St. Josef sein zehnjähriges Bestehen gefeiert.

Schönbrunn/Röhrmoos/Hebertshausen – Wie bei der Pfarrverbandsgründung vor zehn Jahren zog Weihbischof Bernhard Haßlberger auch zum zehnten Geburtstag mit einer großen Ministrantenschar und dem gesamten Seelsorge-Team in das Gotteshaus ein.

„Vor zehn Jahren gab es sehr viel Skepsis und sehr viele Fragezeichen hinter dem Gebilde Pfarrverband. Diese Fragezeichen konnten nicht alle aus dem Weg geräumt werden, und es sind vielleicht auch neue hinzugekommen“, sagte Monsignore Michael Bartmann, der seit dem Zusammenschluss der vier Pfarreien mit zwölf Kirchen der Pfarrverbandsvorsitzende ist. Zweifellos sei aber vieles zusammengewachsen.

Das sieht auch der Weihbischof so. Alles, was gemeinsam geschaffen wurde, habe eine besonders große, positive Wirkung, sagte Haßlberger. Er segnete den grünen Adventskranz und weitere von den Gläubigen mitgebrachte Adventskränze. Grün sei ein Zeichen des Lebens, die runde Form des Kranzes ein Zeichen für die Ewigkeit. Und die Kerzen seien Zeichen des Lichts.

Im Altarraum war ein Mini-Kirchenmodell aufgebaut, das die Zusammengehörigkeit der einst selbstständigen Pfarreien versinnbildlichte. An diesem Modell brachten die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Pfarrverbands rote Herzen an, und verschiedene andere Symbole, die an Aktionen im Pfarrverband erinnerten, wurden abgelegt. Eine Gitarre zum Beispiel symbolisierte die gut angenommenen Kinder- und Familiengottesdienste. Bewohner des Franziskuswerks brachten selbst gebastelte Sterne. Weil Schönbrunn das geistliche Zentrum des Pfarrverbands ist, legten Generaloberin Benigna Sirl und Schwester Johanna Süß gemeinsam eine Kerze am Kirchen-Modell ab. Die Ministranten brachten Brot und Wein mit der Bitte, dass viele junge Menschen Zugang zur Liebe Gottes finden mögen.

Der Weihbischof rief zu Wachsamkeit im Alltag auf. Da reiche manchmal schon eine kleine Geste für den Mitmenschen. „Wichtig ist, dass es vom Herzen kommt“, unterstrich Haßlberger. Diese Wachsamkeit lasse sich in der Adventszeit neu einüben.

Viele nutzten nach dem Gottesdienst die Gelegenheit, bei einem kleinen Empfang mit Lebkuchen und Glühwein mit Haßlberger ins Gespräch zu kommen.

ost