Robert Schmid wiedergewählt

obert Schmid bleibt Vorsitzender des katholischen Burschen-und Madlvereins Hilgertshausen. Er wurde bei der Jahresversammlung im Gasthaus Fottner in Thalmannsdorf im Amt bestätigt.

Hilgertshausen – Einen Wechsel gab es auf dem Stellvertreterposten: Tobias Schaipp aus Thalmannsdorf löste Josef Mittelhammer ab. Mittelhammer hat geheiratet und konnte entsprechend der Satzung deshalb nicht mehr kandidieren.

Außerdem wurden gewählt: Timo Lugsch (1. Kassier), Markus Kirchberger (2. Kassier), Tom van der Meijs (1. Schriftführer), Johannes Huber (2. Schriftführer), Stefan Raßl (1. Kassenprüfer) und Fabian Gamböck (2. Kassenprüfer). Beisitzer sind Isabell Kiening, Josef Keimel, Simon Huber, Oliver Kilian, Benedikt Oberhauser und Sophia Pfündl.

Vor der Wahl gab Vorsitzender Robert Schmid einen Rückblick auf die umfangreichen Vereinsaktivitäten des vergangenen Jahres. So erinnerte er an die Apres-Ski-Fahrt, die Teilnahme an den Fahnenweihen in Junkenhofen und Laimering, den Vereinsausflug nach Mallorca und das bei der Jugend gut angekommene erste Hallenfest in Stadlham, das sich als „Stadelhammer“ einen besonderen Namen machte. Eine Neuauflage dieses erfolgreichen Festes sei schon geplant.

In gemütlicher Runde beschlossen die Vereinsmitglieder bei einer Weihnachtsfeier das erfolgreich verlaufene Jahr 2018.

ost