16,1-Millionen-Haushalt verabschiedet

Die umfangreichen Erdarbeiten zum Bau des Kinderhauses in Hilgertshausen haben begonnen. Das Projekt ist der größte Posten im Haushalt 2022. © ostermair

Gemeinde Hilgertshausen-Tandern plant große Investitionen – Kinderhausbau ist gestartet

Hilgertshausen-Tandern – Die Gemeinde Hilgertshausen-Tandern investiert heuer gewaltig in einige Projekte – so verwundert es nicht, dass der Gemeinderat den 16,1-Millionen-Haushalt, der einen Rekord bedeutet, ohne ein Wort der Diskussion einstimmig billigte.

Was den Gemeindehaushalt 2022 in die Höhe treibt, sind in erster Linie der Bau des Kinderhauses mit Schulkindbetreuung (Kosten einschließlich Planung 8,6 Millionen Euro) und der Kläranlagenneubau (Gesamtaufwand 6 Millionen Euro). Knapp 6,72 Millionen Euro beträgt das Volumen im Verwaltungshaushalt, 9,4 Millionen Euro werden im Vermögenshaushalt umgewälzt.

Bürgermeister Markus Hertlein informierte darüber, dass die Erdarbeiten für den Kinderhausbau südlich der Grundschule Hilgertshausen vor wenigen Tagen begonnen haben. Der Grunderwerb für dieses stattliche Bauwerk schlägt sich mit 380 000 Euro im Haushalt nieder, weitere 1,3 Millionen Euro muss die Gemeinde für die Planungskosten hinblättern, und 750 000 Euro verschlingt die äußere Erschließung des Kinderhaus-Schulareals. Die reinen Baukosten für das Kinderhaus bezifferte Hertlein mit 7,3 Millionen Euro.

Was die Kosten für die neue Kläranlage in Hilgertshausen angeht, an die auch Tandern angeschlossen wird, wird heuer nur ein Teil der Kosten – nämlich 1 Million Euro – über das Kommunalunternehmen Hilgertshausen-Tandern bereitgestellt.

Zur Erweiterung des Kindergartens in Tandern will die Gemeinde heuer nur mit den Planungskosten von rund 90 000 Euro in die Finanzierung einsteigen. Für Wohnbauflächen im Rahmen des Baulandmodells habe die Gemeinde heuer 1,3 Millionen Euro eingeplant, so Hertlein.

Für die Straßen- und Kanalsanierung im Tanderner Neubaugebiet „Nördlich des Eulenwegs“ (Gesamtaufwand 1,4 Millionen Euro) wird heuer noch ein Teilbetrag von 765 000 Euro fällig. Im letzten Bauabschnitt des Breitbandausbaus (Gesamtaufwand 669 200 Euro) geht es heuer noch um 155 000 Euro.

Wie Kämmerin Margit Kohlschreiber betonte, sei als Folge der geplanten Investitionen „ein stufenweiser Abbau der Rücklage in Höhe von 1,65 Millionen Euro geplant“.

Bei den kostenträchtigen Investitionen geht es natürlich nicht ohne Kreditaufnahme, die heuer 3,03 Millionen Euro ausmacht. Wegen der geplanten Tilgung bestehender Kredite ergibt sich voraussichtlich eine Netto-Neuverschuldung von 2,81 Millionen Euro, so dass die Gemeindeschulden zum Jahresende auf 4,73 Millionen Euro ansteigen werden.

Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1379 Euro liegt Hilgertshausen-Tandern dann auch deutlich über dem Schuldendurchschnitt vergleichbarer bayerischer Gemeinden. Das war 2021 noch nicht so, da lag die Pro-Kopf-Verschuldung noch bei 558 Euro.

Bürgermeister Hertlein und der Gemeinderat sind sich bewusst, dass die hohen Investitionen heuer und in den folgenden Jahren eine besondere Herausforderung für die Gemeinde bedeuten. „Aber hier handelt es sich um unaufschiebbare, wichtige Investitionen in unsere Zukunft“, betonte Hertlein.

Die Anhebung der Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer von 320 auf 350 v.H. sei „unausweichlich gewesen“.

Kämmerin Margit Kohlschreiber hält eine maßvolle Ausgabenpolitik in den nächsten Jahren für „absolut notwendig“, weil sie von einer Abschwächung der Konjunktur ausgeht. Aber auch der Gemeindechef erachtet es für sinnvoll, „auf Sicht zu fahren“.

Wichtig ist Hertlein, dass man auch heuer nicht die freiwilligen Zuschüsse an die Vereine kürzt. Fast 394 000 Euro können dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Die Ausgaben der Gemeinde werden aber auch in den nächsten beiden Jahren kaum weniger, was der Finanzplan verrät. In den Jahren bis 2025 werden allein in die Erweiterung der Kinderbetreuung in Tandern 2,2 Millionen Euro investiert, und mit 1,4 Millionen Euro schlägt das vorgeschriebene Regenrückhaltebecken in Hilgertshausen zu Buche.

Was der Gemeindekasse weh tut, ist die natürlich Kreisumlage, die sich immer mehr der 2 Millionen-Grenze nähert.