17-Jähriger wird geschlagen und getreten

Teilen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall in Hilgertshausen. © Symbolbild: Rene Ruprecht

Unbekannte Täter haben in Hilgertshausen einen 17-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis geschlagen und getreten. Die Polizei sucht Zeugen.

Hilgertshausen – Die Polizei sucht Zeugen einer Körperverletzung, die sich bereits am Mittwoch, 8. März, in Hilgertshausen ereignete. Mehrere unbekannte Täter sind gegen 13.30 Uhr in der Schrobenhausener Straße auf Höhe der Bankfiliale auf einen 17-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis losgegangen. Durch die Schläge und Tritte wurde der 17-Jährige laut Polizei leicht verletzt.

Schlichtender Passant wird als Zeuge gesucht

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 81 31/56 10 bei der Polizei Dachau zu melden. Insbesondere ein schlichtend eingreifender Passant ist für die Ermittlungen von Interesse. Der Mann war mit einem weißen Fahrzeug unterwegs. dn

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.