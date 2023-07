200 Ehrenamtliche ermöglichen Sportwoche in Hilgertshausen

Ohne die Ehrenamtlichen geht nichts: Rund 200 Helfer arbeiteten im Bedienungsbereich, in der Festküche und an der Schenke. Die Hilgertshauserin Claudia Reisner schleppte problemlos zehn Mass von der Schänke an die Tische. © Josef Ostermair

Was in größeren Orten die Volksfeste sind, das ist in Hilgertshausen seit 45 Jahren die Fest- und Sportwoche des TSV.

Hilgertshausen - Bürgermeister Markus Hertlein als Schirmherr zapfte – wie es sich für ein großes Fest in Bayern gehört – das erste Fass an. Es entstand zwar kein Biersee, aber ganz trocken lief das Ganze auch nicht ab. Nach drei kräftigen Schlägen konnte Hertlein schließlich verkünden: „O’zapft is“!

Problem mit der Zapfanlage sorgt für kleine Verzögerung

Zuvor hatte es heuer erstmals Probleme mit der Zapfanlage gegeben, so dass die Besucher im brechend vollen Zelt ein Viertelstündchen lang auf dem Trockenen sitzen mussten. Das tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch. Die Blaskapelle Langenpettenbach sorgte für Unterhaltung und begeisterte die Besucher im Laufe des ersten Festabends mit bayerisch-böhmischer Blasmusik.

Zur Tradition bei der Hilgerthauser Festwoche gehört es, dass der erste Abend den Vereinen und den Betrieben im Ort gehört. Deshalb bedankte sich der TSV-Vorsitzende Hans Pröbstl bei den Hilgertshauser Firmen, dass diese ihre Mitarbeiter nach wie vor mit Bier- und Essenszeichen versorgen.

Stolz zeigte sich Pröbstl über die rund 200 Ehrenamtlichen, die bei diesem viertägigen Fest in den verschiedensten Bereichen arbeiten. Die vielen freiwilligen Helfer leisteten im Bedienungsbereich, an der Schenke, in der Festküche und am Grill die Ehrenamtlichen harte Arbeit.

Gute Stimmung herrschte von Beginn an im vollbesetzten Festzelt. © Josef Ostermair

Auch der Barbetrieb mit DJ bis zum frühen Morgen lockte die Festgäste. Dieses Fest hat im Veranstaltungskalender der Bürger von Hilgertshausen-Tandern einen besonderen Platz, das war den Grußworten des Bürgermeisters zu entnehmen.

Unstimmigkeiten beim Fototermin

Als sich alle Organisatoren für ein Pressefoto zusammenstellen wollten, kam es zu Unstimmigkeiten: Obwohl der TSV-Vorsitzende dem CSU-Landtagsabgeordneten Bernhard Seidenath ausdrücklich erklärte, dass es sich bei diesem Traditionsfest um keine politische Werbeveranstaltung handele, wollte es Seidenath nicht einsehen, dass er nach dem Anzapfen nicht auf das Pressefoto darf, stimmte aber letztlich doch zu. Er verließ aber bald danach das Festzelt.

Für die vielen Kinder war im Vergnügungspark vor dem Festzelt einiges geboten. Ob an der Schiffschaukel, am Schießstand, beim Herzerlverkäufer oder am Eisstand – überall herrschte Hochbetrieb.

Über die übrigen Festtage und die vielen sportlichen Veranstaltungen wird in den kommenden Ausgaben gesondert berichtet.

ost

