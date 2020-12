Gemeinde Hilgertshausen-Tandern investiert 9,75 Millionen Euro in Abwasserentsorgung

Nach langwierigen Vorberatungen hat der Gemeinderat von Hilgertshausen-Tandern in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr das 9,75-Millionen-Abwasserprojekt auf den Weg gebracht. Von den dazu nötigen fünf Beschlüssen wurden vier einstimmig gefasst. Nur bei der Beitragslast-/Gebührenlastverteilung stimmten fünf Räte dagegen.

Hilgertshausen-Tandern – Zunächst zeigte Bürgermeister Markus Hertlein auf, worum es geht: Die Abwasserbeseitigung sei eine der wichtigsten Aufgaben einer Gemeinde im Bereich der Daseinsfürsorge. Die vollbiologische Kläranlage in Hilgertshausen ist seit 1979 in Betrieb. Größere Sanierungsmaßnahmen wurden seither nicht vorgenommen. Die Tanderner Kläranlage nahm ihren Betrieb als unbelüftete Teichanlage 1974, also vor mehr als 45 Jahren, auf. Lediglich 1998 wurden ein Rechen und ein Sandfang vorgeschaltet und die Teiche mit Belüftern ausgestattet.

„Beide Anlagen entsprechen nach dieser langen Betriebszeit nicht mehr dem rechtlich vorgegebenem Stand der Technik, sodass die Aufsichtsbehörden schon seit längerem ein Sanierungs- beziehungsweise ein Erneuerungskonzept gefordert haben“, unterstrich Hertlein.

Das nun beschlossene Sanierungskonzept sieht vor, die Kläranlage in Tandern aufzugeben und das Tanderner Abwasser mittels 4,4 Kilometer langer Druckleitung entlang der Ilm zu der noch zu sanierenden Kläranlage nach Hilgertshausen zu pumpen. Das habe der Gemeinderat übrigens schon 2013 beschlossen, also zu einer Zeit, als Hertlein noch nicht Gemeindechef und fern der Kommunalpolitik war. Die Klärteiche in Tandern sollen künftig zum Teil als Regenrückhaltebecken dienen, in Tandern werde ein Pumpwerk entstehen.

Die Anschlusskosten von Tandern an Hilgertshausen sind mit 2,35 Millionen Euro beziffert, wobei es aber einen bereits bewilligten Staatszuschuss in Höhe von 1,15 Millionen Euro gibt. Hertlein machte kein Hehl daraus, dass die Kläranlage in Hilgertshausen in ihren wesentlichen Bestandteilen erneuert werden müsse und dafür rund 6 Millionen Euro aufzubringen seien. Um zukunftsfähig zu sein, habe man eine Ausbaugröße auf 5000 Einwohnerwerte mit Erweiterungsoption geplant.

Die Abwasserreinigung erfolge im Gegensatz zum bisherigen Durchlaufverfahren künftig mit Rührkesseln. Diese Technik weise eine größere verfahrenstechnische Flexibilität auf und biete die Möglichkeit eines „mehrstraßigen“ Betriebs. Wartungsarbeiten oder Störungen seien so einfacher zu handhaben.

Der Klärschlamm soll nach derzeitigem Planungsstand über eine mobile Einrichtung entwässert werden. Weitere 1,4 Millionen Euro müsse man für ein der Kläranlage in Hilgertshausen vorgelagertes Regenüberlaufbecken aufbringen, sodass insgesamt 9,75 Millionen Euro größtenteils unter der Erde verbaut werden.

Ohne Diskussion stimmte der Gemeinderat nicht nur dieser Mammut-Investition, sondern auch der Bildung einer gemeinsamen Entwässerungseinheit bereits ab 1. Januar 2021 zu. Damit werden die Herstellungsbeiträge und Benützungsgebühren für Hilgertshausen und Tandern, die bisher schon relativ nahe beieinander lagen, nach den neu erstellten Kalkulationen schon in wenigen Tagen im gesamten Gemeindegebiet vereinheitlicht.

Wiederum eine einstimmige Angelegenheit war die beschlossene neue, einheitliche Entwässerungssatzung. Hier ist festgelegt, dass die Gemeinde zur Entlastung der öffentlichen Einrichtung künftig bestimmen kann, dass Niederschlagswasser nur mittels einer Oberflächenwasserrückhaltung gedrosselt eingeleitet wird. Für die Vorlage von Entwässerungsplänen bei Neubauvorhaben wird künftig der Grundstückseigentümer (bisher der Bauherr) in die Pflicht genommen. Bisher lautete die Regelung, dass ein Benutzerrecht von Niederschlagswasser nicht besteht, wenn durch die Gemeinde im Einvernehmen mit dem Wasserwirtschaftsamt festgestellt wird, dass eine anderweitige Entsorgung möglich ist. Laut Bürgermeister habe sich diese Formulierung als nicht praktikabel erwiesen. Nun lautet der Satzungstext schlicht, dass ein Benutzungsrecht nicht besteht, soweit eine Versickerung oder anderweitige Beseitigung des Niederschlagswassers ordnungsgemäß möglich ist.

Zur einzigen kontroversen Diskussion im Gemeinderat führte die Beitrags- und Gebührensatzung, denn da geht es ums Geld der Bürger. Die Beiträge und Gebührensätze wurden vom Fachbüro Schneider & Zajontz wegen des Ablaufs des bisherigen Kalkulationszeitraums daher neu kalkuliert. Hier habe sich ein Änderungsbedarf ergeben. Die Gemeinde komme nicht umhin, die neue, einheitliche Kanalbenutzungsgebühr bereits ab 1. Januar 2021 deutlich anzupassen. Der Beitrag entsprechend der beschlossenen Satzung beläuft sich pro Quadratmeter Grundstücksfläche auf 1,14 Euro. Bisher waren das in beiden Ortsteilen jeweils 1,45 Euro. Bei der Geschoßfläche geht die neue Satzung von einem Beitrag von 9,92 Euro aus. Das waren in Hilgertshausen bisher 10,16 Euro und in Tandern 11,65 Euro.

Eine deutliche Steigerung gibt es aber bei den Kanalgebühren, die auch Mieter betreffen. Da sieht die Satzung einen Betrag von 2,42 Euro vor. Der vom Fachbüro vorgeschlagenen Mischfinanzierung von drei Vierteln über Beiträge (Eigentümer) und einem Viertel über die Gebühren (Benutzer) stimmten vor allem die Vertreter der Tanderner Bürgerliste nicht zu. BL-Sprecher Christoph Hardt erklärte, das man sich mit einer 50:50-Lösung noch hätte anfreunden können, aber 75 Prozent über von Hausbesitzern zu zahlende Beiträge sei zu viel. Eine verursachergerechte Entscheidung könne er in der 75:25-Regelung nicht erkennen.

Bürgermeister Hertlein hielt dagegen, dass die Gemeinde die Abwasserfinanzierung nicht über einen zu langen Zeitraum hinausziehen könne und deshalb diese Regelung nötig sei. Schon jetzt wisse man, dass 2021 die Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde deutlich niedriger ausfallen, und wenn die Beiträge aus der Abwasserbeseitigung nicht ausreichen, laufe man Gefahr, dass der Gemeindehaushalt vom Landratsamt nicht genehmigt werde.

„Diese Drohgebärden des Landratsamts haben uns nicht überzeugt“, schimpfte Hardt, während CSU-Mann Peter Schadl die Mischfinanzierung verteidigte. „Die Gemeinde darf nicht handlungsunfähig werden, es muss das erwirtschaftet werden, was an Tilgung zu zahlen ist. Ansonsten sind unsere Zukunftsaufgaben und Leistungen wie Zuschüsse an unsere Vereine gefährdet“.

Dass es mit der beschlossenen Regelung die Hausbesitzer zwar stärker trifft, aber die 75-Prozent-Beteiligung noch zu verkraften und im Sinne des Gemeinwohls notwendig sei, fanden die Vertreter der Wählergemeinschaft Hilgertshausen, Hans Pröbstl, Florian Bauer und Rudi Effner; auch Vize-Bürgermeister Adi Doldi (CSU) erklärte: „Wir sollten bei den 75 Prozent bleiben.“ So gab es bei der Abstimmung nur fünf Gegenstimmen unter den 17 Stimmberechtigten.