Aus Acker wird Gewerbegebiet

Auf dieser Ackerfläche am Ortsende von Gumpersdorf, an der Staatsstraße 2337, soll das vom Bürgermeister und Gemeinderat gewünschte Gewerbegebiet entstehen. Foto: ost © ost

Hilgertshausen – Die Gemeinde Hilgertshausen-Tandern benötigt weitere Gewerbeflächen. Das war der Grund, dass der Gemeinderat schon im April 2022 für einen 4,6 Hektar großen Acker am Ortsausgang von Gumpersdorf die 19. Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen hat. Nun hat Bürgermeister Markus Hertlein im Gemeinderat eine Sachstandsinformation zur frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gegeben.

VON JOSEF OSTERMAIR

Wie Hertlein betonte, werde die Flächennutzungsplanänderung voraussichtlich im zweistufigen Normalverfahren mit einer Umweltprüfung erfolgen. Das Plangebiet, auf dem bis vor kurzem noch Getreide stand, liegt östlich von Gumpersdorf und nördlich der Freisinger Straße, die nach Jetzendorf führt. Die geplante Gewerbefläche grenzt im Osten an den gemeindlichen Wertstoffhof (Recyclinghof), im Norden an landwirtschaftlich genutzte Flächen und im Westen an das ehemalige Sägewerk mit Betriebsleiterwohnung.

Betroffen sind sieben Flurnummern und Teilflächen von zwei weiteren Flurnummern in der Gemarkung Hilgertshausen. Das Plangebiet wird über die Freisinger Straße im Süden, im Nordwesten durch den St.-Ursula-Weg und im Osten von einem untergeordneten Weg, über den auch der angrenzende Wertstoffhof angebunden ist, erschlossen.

„Jetzt ist es so weit, dass wir als nächsten Schritt in die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gehen können“, so der Bürgermeister, dem es wichtig erscheint, die Anbindung des Gebietes an den Ortsteil Gumpersdorf darzustellen.

Wie Hertlein betonte, lägen im Rathaus schon Anfragen für Gewerbeflächen von kleineren Betrieben vor. Hertlein hat es zwar nicht angesprochen, aber es ist kein Geheimnis, dass sich einige Gemeindebürger auch für einen Supermarkt in diesem dann neuen Gewerbegebiet aussprechen würden.

„Erst im späteren Bebauungsplan wird Näheres geregelt“, unterstrich Hertlein. Der Tanderner CSU-Gemeinderat Peter Schadl empfahl, das Verfahren zügig abzuwickeln und nicht auf die lange Bank zu schieben. Markus Hertlein geht davon aus, dass die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung in einem halben Jahr über die Bühne gehen sollte.