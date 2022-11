Bau der Kläranlage startet im Frühjahr

Unterhalb der Klärteiche in Hilgertshausen soll die neue Kläranlage Anfang nächsten Jahres entstehen. © Foto: ost

Projekt wird über Herstellungsbeiträge finanziert – Zweite Rate Ende November fällig

Hilgertshausen – Im Frühjahr 2023 soll der Bau der neuen Kläranlage in Hilgertshausen beginnen. Das hat Bürgermeister Markus Hertlein in der jüngsten Sitzung dem Gemeinderat mitgeteilt. Bis spätestens Ende November dieses Jahres sollen die Bürgerinnen und Bürger erneut ihren Geldbeutel öffnen, denn da wird die zweite Rate der Herstellungsbeiträge für das große Abwasser-Maßnahmenpaket fällig.

Nach dem erfolgreichen Bau der Abwasserdruckleitung von Tandern nach Hilgertshausen mit Abschluss der Maßnahmen Ende 2021, wurde in den zurückliegenden Monaten das Großprojekt Neubau der Kläranlage in Hilgertshausen intensiv geplant. Diese soll im östlichen Bereich des gemeindlichen Grundstücks in Höhe Gumpmühle gebaut werden. „Da es für dieses Teilprojekt leider keine staatlichen Fördergelder gibt, wurde unser Kommunalunternehmen Hilgertshausen-Tandern gegründet, da über dieses zumindest vergaberechtliche Vereinfachungen wie Festpreisvereinbarungen oder Nachverhandlungen möglich sind, und diese Möglichkeiten auch genutzt werden sollten“, unterstrich der Bürgermeister, der ja Verwaltungsratsvorsitzender im Kommunalunternehmen ist. Vorstand ist der Tanderner Gemeinderat Christoph Hardt, der als Baufachmann im Gemeinderat Vertrauen genießt.

Wie Hertlein mitteilte, wurden bereits vorbereitende Baumaßnahmen gestartet. Dazu wurde der vorhandene Schönungsteich auf rund zwei Drittel der Länge außer Betrieb genommen und über einen Erddamm vom restlichen sich noch im Betrieb befindlichen Teich abgetrennt.

Wichtig war dem Bürgermeister, dass der Erddamm kostensparend mit geeignetem Aushubmaterial vom Hilgertshauser Kinderhausbau gebaut werden konnte und so gegenüber der ursprünglichen Planungsvariante mit Spundwänden einiges an Kosten wegfallen. Über die Sommermonate wurde im abgetrennten Schönungsteichbereich der sich über Jahre angesammelte Schlamm im technisch möglichen Bereich herausgebaggert und entsorgt, da dies die kostengünstigste Variante der Entsorgung darstellt. Der restliche nicht baggerfähige Schlamm soll nun über die Wintermonate mittels eine sogenannten Amphiebie eingesetzt und vor Ort mobil entwässert werden, sodass auch dieser Schlamm entsorgt werden kann.

„Durch diese Vorabmaßnahmen wird das benötigte Baufeld vorbereitet, damit im Frühjahr 2023 der eigentliche Bau der Kläranlage beginnen kann“, betonte das Gemeindeoberhaupt. Hertlein erzählte auch von einem eintägigen Planungsworkshop mit den Planern, den Projektpartnern KFB und BSB5 sowie den Vertretern des Kommunalunternehmens und dem Klärwärter, in dem die finalen Planungen intensiv vorgestellt, diskutiert und mitunter optimiert und konkretisiert wurden.

Mega-Baustelle könnte sich bis 2025 hinziehen

Jetzt werden auf Basis dieser Planungen das wasserrechtliche Genehmigungsverfahren eingeleitet, der Bauantrag gestellt und die Maßnahmen ausgeschrieben, sodass im Frühjahr 2023 die Vergaben erfolgen können. „Wir hoffen, dass wir durch Ausschreibung in den Wintermonaten und aufgrund der sich abschwächenden Baukonjunktur im nächsten Jahr Kostenvorteile erzielen können“, erklärte Hertlein.

Noch im Januar dieses Jahres gingen die Gemeinderäte von 6 Millionen Euro Kosten für den notwendigen Kläranlagenbau in Hilgertshausen aus. Hertlein schließt nicht aus, dass sich diese Mega-Baustelle bis 2025 hinzieht. Er geht davon aus, dass mit der kostenintensiven Kläranlage die Härtefallschwelle überschritten wird und deshalb bei der dritten Baustelle, dem notwendigen Regenrückhaltebecken, noch Fördergelder fließen.

In einem eigenen Tagesordnungspunkt hat der Gemeinderat die 18. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht nur wegen des Neubaus der Kläranlage vollzogen, sondern diese Gemeindebedarfsfläche auch zwecks eines späteren Bauhofes auf diesem Gelände einstimmig gebilligt. „Wenn wir mal wieder Geld haben, ist diese Fläche nahe der Staatsstraße nach Thalmannsdorf doch ideal für einen Bauhof“, ist Hertlein überzeugt.

Der Änderungsbereich umfasst eine Fläche von rund zwei Hektar. Diese teilen sich wie folgt auf: ein Hektar für Kläranlage und Regenrückhaltebecken, 0,7 Hektar für den kommunalen Bauhof und 0,3 Hektar umgebende Grünfläche. Der notwendige Bauantrag wird dem Gemeinderat in der nächsten Sitzung vorgelegt.

Hat bald ausgedient: die bestehende Kläranlage in Hilgertshausen. © Foto: ost