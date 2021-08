Berührende Abschiedsfeier für Evi Fottner

Pastorale Mitarbeiterin geht in Hilgertshausen-Tandern in Ruhestand

Im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes in der Pfarrkirche St. Stephanus ist Evi Fottner, die seit 1999 als Religionslehrerin und pastorale Mitarbeiterin im Bistum Augsburg fest angestellt war, von Pfarrer Michael Heinrich und weiteren Mitstreitern in der katholischen Kirche in den Ruhestand verabschiedet worden.

Hilgertshausen-Tandern – Für den Glauben engagierte sich die 63-jährige Evi Fottner bereits lange Zeit, bevor sie die Ausbildung zur Religionslehrerin begann, so dass es insgesamt 45 Jahre sind, die sie in kirchlichen Angelegenheiten im Einsatz war.

Pfarrer Heinrich, der erst seit September 2020 Pfarrer in Hilgertshausen und Tandern ist, zeigte den Gläubigen auf, dass es Evi Fottner war, die ihm bei der Eingewöhnung in seinem neuen Wirkungskreis sehr behilflich war. Er dankte ihr mit einem „Vergelt’s Gott“ und wünschte unter dem Beifall der Gottesdienstbesucher einen gesegneten Ruhestand.

Segensreiches Wirken

Sehr ausführlich ging die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Anita Huber in ihren Abschiedsworten auf das segensreiche Wirken von Evi Fottner ein und erklärte: „Für mich warst Du die Kindergärtnerin, die mit viel Herzblut Kindern den Glauben und die Gemeinschaft vermittelt und auch vorgelebt hat“. Schon als Kindergartenkind habe sie Evi Fottner als ein menschliches Vorbild erlebt. Fottner habe schließlich Kindergebetsfeiern initiiert sowie Kommunion- und Firmvorbereitungen mit Wochenendausflügen in der Pfarreiengemeinschaft geleitet. Fottner sei auch für die ersten Kinderkrippenfeiern und die Kinderbibeltage verantwortlich gewesen. „Du warst als Religionslehrerin heiß geliebt, und wenn es Probleme in der Schule gab, hattest Du immer ein offenes Ohr. Du hast auch Trauerunterstützung in der Schule angeboten, für die viele sehr dankbar waren“, fuhr Huber in ihrer Laudatio fort und bescheinigte der scheidenden Mitarbeiterin, immer für die Kinder dagewesen zu sein.

Fottner hat überdies den Liturgiekreis, den Bibelkreis und die Musikgruppe „Amabile“ gegründet, die den Abschiedsgottesdienst musikalisch umrahmte. Huber vergaß auch nicht, auf die Besinnungswochenenden hinzuweisen, die Fottner organisiert und geleitet hat. Und: dass Fottner auch Exerzitien im Alltag für die Pfarreien gemacht hat.

Wichtig seien ihr immer der Dialog zwischen Juden und Christentum, die Ökumene, das Bibelverstehen, Trost bei Trauer, Freude bei der Gottesdienstgestaltung und am Glauben sowie die Stärkung des Selbstwertes bei den Kindern gewesen, meinte Huber. Evi Fottner habe als Vermittlerin zwischen den einzelnen Gremien und dem Pfarrer ausgleichend gewirkt und bemerkenswerte Seelsorgedienste geleistet.

So manche Träne floss

Als Abschiedsgeschenk gab es von der Pfarrgemeinde einen schönen Tag in Landshut und einen Wunsch-Apfelbaum. „Pflege ihn gut, damit aus den Wünschen Früchte werden und Du somit jedes Jahr an uns denkst“, so Hubers Vorschlag an die scheidende pastorale Mitarbeiterin, der auch Renate Riedel (Arbeitskreis Gottesdienstgestaltung), Monika Brem (frühere Pfarrgemeinderats-Vorsitzende) sowie Kirchenpfleger und Mesner Winfried Riedel mit Geschenken einen angenehmen Ruhestand wünschten.

Da war dann auch nicht zu übersehen, dass sowohl bei Evi Fottner als auch bei den Gästen Tränen flossen. Die Verabschiedete bedankte sich und schloss in ihre Dankesworte Ehemann Hans und ihre Kinder mit ein. Sie betonte, dass das Reich Gottes nicht erst im Tod sondern schon auf Erden beginne. Stolz sei sie auf die vielen Mitstreiter in rund 45 Jahren. Vor allem der Liturgiekreis, den es nun schon seit 40 Jahren gibt, sei ihr ans Herz gewachsen, „weil ich immer mit Eurer Mitarbeit rechnen durfte und eine Beziehung, die man über den Glauben aufbaut, immer bleibt“.

Lob zollte sie auch den aus gesundheitlichen Gründen aus dem Priesteramt geschiedenen Pfarrer Paul Riesinger, durch dessen Art „eine besondere Vielfalt in der kirchlichen Arbeit entstehen konnte, weil er uns nie Steine in den Weg gelegt hat“. Fottner machte kein Hehl daraus, dass auch bei der Verabschiedung von den Schulkindern viele Tränen geflossen sind. Ein deutlicher Beweis der Wertschätzung für „ihre Evi“.

ost