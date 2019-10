Besucherrekord bei Tanderner Jungbürgerversammlung

Bürgermeister Markus Hertlein und der pädagogische Mitarbeiter im Zweckverband Kinder-und Jugendarbeit, Stephan Berghof, zeigten sich erstaunt, dass 60 junge Menschen die Jungbürgerversammlung besucht haben. Das bedeutete einen neuen Besucherrekord – und der Mehrzweckraum platzte aus allen Nähten.

Tandern – Man muss berücksichtigen, dass bereits Kinder ab acht Jahren zur Jungbürgerversammlung gekommen sind. Deshalb musste man schon wenige Monate nach Inbetriebnahme des Mehrzweckraumes feststellen, dass dieser für solche Veranstaltungen zu klein ist. Aus Platznot mussten einige Kinder und Jugendliche aus Hilgertshausen und Tandern einen 18 Fragen umfassenden Fragebogen über ihr Freizeitverhalten sogar auf dem Boden ausfüllen.

Wie zu erfahren war, wäre der Raum problemlos erweiterungsfähig, doch die örtliche Feuerwehr will dafür ihr Stüberl nicht opfern.

Die vielen Kinder und deutlich weniger Jugendliche klagten auch nicht, hatten aber klare Vorstellungen, was sich im Gemeindeleben von Hilgertshausen und Tandern ändern sollte. Bei den schriftlich geäußerten Wünschen waren durchaus Dinge dabei, die Verständnis beim Gemeindeoberhaupt erweckten. Dazu gehört etwa das von zwölf Jungbürgern geforderte kostenlose Wlan in den Jugendräumen sowie eine deutlich bessere Busverbindung zur S-Bahn nach Petershausen.

Was die Wlan-Ausstattung in den beiden Jugendräumen angeht, könne man laut Bürgermeister mit einer 1200-Euro-Beteiligung aus der Bürgerstiftung rechnen, was der Nachwuchs mit spontanem Beifall bedachte.

Berghof zeigte auf, dass seinen Informationen zufolge die MVV-Busverbindung der Linien 706 und 707 besser werden könnte. „Es soll ein Expressbus kommen, der stündlich nach Petershausen und zurück und auch an den Wochenenden öfter fährt“, so Berghof.

Laut Bürgermeister Hertlein solle auch die Rufbus-Taxi-Linie noch besser ausgebaut werden. Weitere Wünsche wie eine Eisdiele, einen Döner-Laden oder einen Schwimmweiher könne die Gemeinde nicht erfüllen, so der Bürgermeister.

Mehrere Besucher wünschten sich auch Verbesserungen am Skaterplatz in Hilgertshausen. Hier bat Hertlein um Geduld, bis die Planungen für die Kita in der Nähe der Schule abgeschlossen sind. Man wolle sich da ja nicht in die Quere kommen, meinte Hertlein.

Auf die ebenfalls schriftlich geäußerte Bitte nach mehr öffentlichen Aschenbechern gingen die Gemeindeverantwortlichen erst gar nicht ein. Sie begrüßten allerdings die Forderungen nach der Schaffung von Möglichkeiten für eine fachgerechte Müllentsorgung sowie die Beendigung der Unordnung in den Buswartehäuschen. Berghof versicherte, ein Team zum Renovieren der Buswartehäuschen aus dem Kreise der Jugendlichen zusammenzustellen.

Der Nachwuchs gab bei der Frage: „Was gefällt Dir in Hilgertshausen-Tandern?“ zu erkennen, dass es an den Jugendräumen und dem bereits renovierten Außentreff in Tandern nichts zu beanstanden gibt. Auch die Punkte „Schöne Gemeinde mit freundlichen Leuten“ und „Schule“ wurden auf den Fragebögen unter dem Punkt „positiv“ vermerkt.

Unterm Strich kam zum Ausdruck, dass sich die Kinder und Jugendlichen in der ländlich geprägten Umgebung wohlfühlen. Für Berghof waren die Angaben der Kinder und Jugendlichen wichtig, um zu erkennen, wie sich das Freizeitverhalten der jungen Generation verändert und „wie sich der Zweckverband Kinder- und Jugendarbeit diesem veränderten Verhalten anpassen sollte“.

Natürlich hatten es auch die alkoholfreien Getränke und die von der Gemeinde spendierte Würstlbrotzeit den vielen Versammlungsbesuchern angetan. Und der Jugendbeauftragte im Gemeinderat, Hubert Oberhauser, erklärte, Bindeglied zwischen dem Gemeindeparlament und dem Zweckverband zu sein, aber auch Ansprechpartner für die Jugend.

Von Josef Ostermair