Einfamilienhaus steht in Flammen: Hoher Schaden nach Kellerbrand

In Hilgertshausen-Tandern hat sich bei einem Kellerbrand ein hoher Schaden ereignet. Ein Großaufgebot an Feuerwehren aus dem Landkreis rückte an.

Hilgertshausen-Tandern – Ein Scheitholzkessel ist am Dienstag in einem Einfamilienhaus in Mannried kurz nach Mitternacht in Brand geraten. Laut Polizei entstand dadurch Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Bewohner des Anwesens waren gegen 0.15 Uhr durch einen Rauchmelder geweckt worden. Im Heizungskeller des Gebäudes bemerkten sie daraufhin eine starke Rauchentwicklung und verständigten die Feuerwehr.

Ein Großaufgebot der Feuerwehren aus Hilgertshausen, Tandern und Indersdorf hatte den Brand dann aber schnell unter Kontrolle. Aufgrund der Rauchentwicklung ist das Wohnhaus trotz Lüftungsmaßnahmen derzeit nicht bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Derzeit geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. pid

