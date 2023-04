Gemeinde Hilgertshausen-Tandern bringt Außenbereichssatzung für Weitenwinterried voran

Die Aufstellung einer Außenbereichssatzung für den Ortsteil Weitenwinterried wurde bereits im November 2020 beschlossen. Seither ist aber nicht viel passiert. Der Ortsteil war nun erneut Thema im Gemeinderat.

Hilgertshausen – Die Gemeinde Hilgertshausen-Tandern möchte neben der baulichen Entwicklung in den Hauptorten Hilgertshausen und Tandern auch in den kleineren Orten kein Bauverbot – deshalb haben die Gemeinderäte schon im November 2020 die Aufstellung einer Außenbereichssatzung für den Ortsteil Weitenwinterried beschlossen.

Bebauungsplan für Weitenwinterried nun ein Stück näher gekommen

Weil die Mühlen der Behörden bekanntlich langsam mahlen, gibt es aber immer noch kein grünes Licht. Bereits in der vergangenen Dezember-Sitzung hatte der Gemeinderat über die Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange beraten und die erneute Auslegung des Bebauungsplanes für Weitenwinterried beschlossen. Diese Beteiligung fand nun in der Zeit vom 13. Februar bis 17. März dieses Jahres statt. Nun soll es im vereinfachten Verfahren weiter gehen, von einer Umweltprüfung wird abgesehen.

Nachverdichtung und große Lagerhalle gewünscht

Ziel der Gemeinde ist es, planungsrechtlich die Voraussetzungen für eine gewisse Nachverdichtung mit zusätzlichen Wohngebäuden und die Errichtung einer großen Lagerhalle im Süden von Weitenwinterried zu schaffen.

Ansprüche zu Schallschutz und Abwasser

Der technische Umweltschutz im Landratsamt hat aber Bedenken, dass die Gemeinde eine schalltechnische Untersuchung nicht schon jetzt, sondern erst im Zuge der Baugenehmigung anstrebt. Die bezüglich des Gewerbelärms geäußerten Bedenken nahm der Gemeinderat erneut zur Kenntnis.

Die Vertreterin vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München, Judith Praxenthaler, ging in der Sitzung davon aus, dass die Einschätzung der Gemeinde weiterhin sachgerecht ist und deshalb an ihr festgehalten werden sollte. „Die Außenbereichssatzung schafft noch kein Baurecht, sondern stellt eine Art der Teilprivilegierung dar. Bezüglich der an den bestehenden Gewerbebetrieb heranrückenden Wohnbebauung wurde in der Satzung ein Hinweis aufgenommen, dass im Zuge der Baugenehmigung eine schalltechnische Untersuchung vom Bauherrn zu erbringen ist, in der nachgewiesen wird, dass die Immissionsrichtwerte eingehalten und bestandgeschützte Gewerbebetriebe nicht eingeschränkt werden“, erklärte Judith Praxenthaler. Den Ausführungen schloss sich auch der Gemeinderat samt Bürgermeister Markus Hertlein uneingeschränkt an.

Vom Wasserwirtschaftsamt München kam der Hinweis zum häuslichen Schmutzwasser. Darin heißt es, dass die Behandlung von häuslichem Schmutzwasser in dezentralen Anlagen, also Kleinkläranlagen unter Berücksichtigung der wasserwirtschaftlichen Anforderungen sowie den wasserwirtschaflichen Vorgaben nur zulässig ist, wenn ein gemeindliches Abwasserbeseitigungskonzept vorliegt. Die Gemeinde geht aber davon aus, dass die bestehende Kleinkläranlage für die durch die Außenbereichssatzung mögliche Nachverdichtung ausreichend ist.

Im einstimmigen Satzungsbeschluss heißt es deshalb: „Die beschlossenen Änderungen sind redaktioneller Natur und betreffen nicht die Grundzüge der Planung“. Wichtig wäre den Kommunalpolitikern, dass die Sache mit der Außenbereichssatzung für Weitenwinterried nun endlich vorangeht.