Das „Streuobstwiesenerlebnis“ war der große Höhepunkt in Tandern

Der Höhepunkt beim Obst- und Gartenbauverein war im vergangenen Jahr die Einweihung des Streuobstwiesenerlebnisses. Vorsitzende Stefanie Rieblinger (links) war es dabei eine Ehre, dazu die Dachauer Apfelkönigin Sophie I. begrüßen zu können. Es wird als Naturlehrpfad sehr gerne besucht, und man kann sich hier wertvolle Anregungen holen. Vorsitzende Stefanie Rieblinger über das „Streuobstwiesenerlebnis“ © Franz Hofner

Trotz Corona: Der Obst- und Gartenbauverein Tandern blickt auf ein Gartenjahr mit vielen Höhepunkten zurück. Ein Event stand dabei im Vordergrund.

Tandern – Im Hybridformat hat der Obst- und Gartenbauverein Tandern seine Jahresversammlung abgehalten. 25 Mitglieder waren „live“ in die Schlosswirtschaft gekommen, weitere 23 waren online zugeschaltet. Der Obst- und Gartenbauverein hat insgesamt 208 Mitglieder, davon 171 Erwachsene und 37 Kinder und Jugendliche.

Auch Bürgermeister Markus Hertlein nahm an der Versammlung teil und freute sich, „dass es möglich war, endlich wieder persönlich zusammenzukommen und zu einem normalen Vereinsleben zurückzukehren“. Schließlich sei der Gartenbauverein „für das gemeindliche Zusammenleben sehr wichtig und leistet einen großen Beitrag für Natur- und Umwelt“, so Hertlein.

Bei dem Treffen gab es eine Veränderung im Vorstand: Angelika Pöll wurde zur neuen Schriftführerin gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Alexandra Feirer an, die sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte.

Die Vorsitzende Stefanie Rieblinger berichtete in ihrer Jahresrückschau über ein „erfolgreiches Gartenjahr“ und die trotz Corona möglichen Veranstaltungen. Die Einweihung des „Streuobstwiesenerlebnisses“ mit mehreren Stationen auf der Streuobstwiese war laut Rieblinger der Höhepunkt im Gartenjahr. Kurz vor Ostern wurden die einzelnen Teile angeliefert und in einer großen Gemeinschaftsleistung von etwa 20 Mitarbeitern aufgebaut. Die festliche Einweihung im Rahmen eines Feldgottesdienstes auf der Wiese erfolgte mit Pfarrer Michael Heinrich und vielen Gästen. Rieblinger: „Es war ein großartiges Ereignis.“

Das Streuobstwiesenerlebnis wird seither als Naturlehrpfad sehr gerne besucht, und „man kann sich hier wertvolle Anregungen holen“, so die Vorsitzende weiter. Die Pflege war „das ganze Jahr ein Thema“. So wurde im Herbst der neue Mäher der Gemeinde eingesetzt. Dabei wurden Schutzstreifen als Rückzugsort für Tiere angelegt, die auf Empfehlung der Naturschutzbehörde nicht gemäht wurden. So gilt die Streuobstwiese auch als Musterbeispiel im Landkreis.

Weitere Aktivitäten: Der Gartenbauverein bepflanzte überdies den Dorfbrunnen mit insektenfreundlichen Blumen. Beim Gartenwettbewerb des Kreisverbandes stellte der Verein vier erste Preisträger und weitere Sonderpreisträger. Am letzten Tag der Landesgartenschau in Ingolstadt war der Verein mit der mobilen Saftpresse vertreten. Eine schöne Sache war die Gestaltung der beleuchteten Adventsfenster. Bei der Obstsaftung im Herbst pressten die Gartler an sechs „Safttagen“ 4723 Liter Apfelsaft.

Jugendleiterin Rita Rieblinger berichtete von den Aktivitäten der Gartenpiraten, die mit der Baumschalenpflege und der Nistkastensäuberung begann. Ausgediente Einkaufswagen gestalteten die jungen Gartlern zu rollenden Gärten um. Mit dem Tanderner Jäger Peter Wenger ging es auf eine Waldwanderung.

An Veranstaltungen sind für heuer geplant: Die Teilnahme an der Ramadama-Aktion der Gemeinde am 26. März, das traditionelle Palmbuschenbinden, eine Maiandacht am 15. Mai an der Wieskapelle und eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Gartenbauverein Hilgertshausen mit dem Kräuterwastl als Referent in Hilgertshausen am 20. Mai. Teilnehmen wird der Verein auch wieder am Gartenwettbewerb des Kreisverbandes, der heuer das Thema „Obst-Vielfalt im Hausgarten“ hat.

FRANZ HOFNER