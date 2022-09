Jonas (7) darf wieder zu den Delfinen - Therapie auf Kanaren dank großer Spendenbereitschaft möglich

Junge leidet seit seiner Geburt an seltenem Gendefekt

Jonas Plöckl (7) aus Tandern kann wieder eine Delfintherapie machen - dank der großen Spendenbereitschaft in seinem Heimatort. Das Schwimmen mit dem Meeressäugern hat dem Jungen schon einmal geholfen.

Tandern – Der siebenjährige Jonas aus Tandern leidet seit seiner Geburt an einem sehr seltenen Gendefekt. Er kann nicht sprechen, nicht alleine gehen und braucht bei allem die Unterstützung seiner Eltern. Dabei wirkt er wie ein Sonnenschein, lacht viel, ist sehr motiviert und möchte noch sehr vieles erreichen.

Delfintherpaie für siebenjährigen Jungen mit seltenen Gendefekt

Die Hoffnung auf eine Verbesserung der Lebensverhältnisse des kleinen Jungen setzen die Eltern Stefanie und Manuel Plöckl auf eine erneute Delfintherapie in den Kanaren. Um dies zu finanzieren, starteten sie einen Spendenaufruf in den sozialen Medien.

Schon einmal hatte die Familie dem Jungen einen Aufenthalt bei den Delfinen in dem Therapie-Center ermöglicht. Seitdem, so wurde festgestellt, kann er sich länger konzentrieren, das Fixieren mit den Augen ist besser geworden, er kann winken, hat sein Sprachverständnis deutlich gesteigert und ist motivierter, laufen zu lernen, wie die Eltern beobachten.

Große Spendenbereitschaft in Tandern

Der Spendenaufruf der Familie ist auf ein großes Echo gestoßen. Die Resonanz ist so groß, dass Jonas, der heuer in einer Sonderschule für Behinderte in Pfaffenhofen /Ilm eingeschult wird, eine weitere Delfintherapie machen kann. Dass Delfine Menschen mit einem eigens entwickelten Konzept therapieren können, belegen verschiedene Forschungsprojekte. Deshalb ist die Familie für die große Spendenbereitschaft im Ort sehr dankbar.

Knapp 6500 Euro Spenden für Jonas und seine Delfintherapie

So hat die Freiwillige Feuerwehr Tandern mit Unterstützung der Volksbank-Raiffeisenbank Dachau eine Crowdfunding-Aktion gestartet, bei der in wenigen Tagen fast 6500 Euro an Spenden eingegangen sind, darunter waren fast 2500 Euro Unterstützung durch die Bank. Auch weiterhin können Spenden eingezahlt werden.

Die bei dieser Aktion eingegangenen Spenden werden zu Therapiebeginn an das CDTC-Therapiecenter überwiesen. Eine weitere Spendenaktion wird Erika Henning am Samstag, 10. September, ab 13 Uhr am Dorfbrunnen in Tandern starten. Gegen eine Spende wird sie Nachtischköstlichkeiten wie Schokoladenmousse, Bayerisch Creme und Panna Cotta anbieten. Der Gartenbauverein hat bereits einen Teil des Erlöses aus dem Palmbuschenverkauf gespendet.

Spenden Weitere Spenden können auf das Konto bei der Raiffeisenbank Aresing-Gerolsbach Unter Verwendungszweck Jonas Plöckl IBAN: DE31 1721 6908 0720 0126 08 oder an die Stadtsparkansse Düsseldorf: Empfänger Delphine therapieren Menschen e.V. Verwendungszweck Jonas Plöckl , IBAN: DE52 3005 0110 0020 0024 24 überwiesen werden.

