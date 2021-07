Die Feuerwehr und ihr Juli-Baum

In Hilgertshausen steigt die Maibaumfeier pandemiebedingt erst zwei Monate später

Wegen der Corona-Pandemie war es für die Vereine im Landkreis Dachau heuer leider nicht möglich, ihre Maibäume aufzustellen. Deswegen hat sich die Freiwillige Feuerwehr Hilgertshausen jetzt eine Alternative überlegt.

Hilgertshausen – Nach dem Motto „aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ hat die Feuerwehr Hilgertshausen nun doch noch in einer Ruckzuck-Aktion angepackt und für einen Juli-Baum nähe Kirchplatz gesorgt. „Keiner konnte den verwaisten Platz länger ansehen“, gab Feuerwehr-Vorstand Gerd Knöferl zu verstehen. Er ist stolz auf diesen Traditionsbaum, der genau 28,27 Meter lang ist. Gestiftet wurde der neue Baum von Klaus Glas, der selber schon seit Jahrzehnten in der örtlichen Feuerwehr aktiv ist.

+ Beim Aufstellen des Traditionsbaumes werkelten die Feuerwehrleute fleißig. © Josef Ostermair

Die Maibaumschilder wurden alle neu gestaltet und erstrahlen jetzt wieder in neuem Glanz. Die Finanzierung der Schilder gelang über ein Crowdfunding-Projekt in Zusammenarbeit mit der Volksbank-Raiffeisenbank Dachau. „Neben der Volksbank-Raiffeisenbank dürfen wir uns noch bei einer Reihe weiterer Spender bedanken“, so Knöferl.

Der Feuerwehrmann freute sich natürlich, dass der Michelskirchner Steinmetz-Meister Anton Kölbl ein neues Maibaumspruch-Schild geschaffen hat. Dort ist in großen Lettern zu lesen: „Der Maibaum ist des Dorfes Zier – zu unserer Freude steht er hier – mit viel Fleiß kam er zustand, Gott segne unser Bayernland“.

Während des Aufstellens des Juli-Baumes sorgte der Himmel für herrliches Wetter und acht Musikantinnen und Musikanten aus dem Ort machten zünftige Musik. „Dennoch wünschen wir uns fürs nächste Jahr, dass das übliche Maifest am 1. Mai in gewohnter Form wieder durchgeführt werden kann“, unterstrich Feuerwehr-Vorstand Gerd Knöferl.